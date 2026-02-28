Зимняя Олимпиада — 2026
28 февраля 2026 в 18:10

Беспилотник ударил по аэропорту Кувейта

Фото: Asad/Xinhua/Global Look Press
Беспилотный летательный аппарат ударил по аэропорту Кувейта, сообщило управление гражданской авиации страны. По предварительной информации, в результате ЧП есть пострадавшие.

БПЛА атаковал международный аэропорт Кувейта, в результате чего несколько сотрудников получили незначительные травмы, терминалу 1 нанесен ограниченный материальный ущерб, — говорится в сообщении.

Ранее Кувейт закрыл свое воздушное пространство. Звуки взрывов прозвучали в стране на фоне ответной реакции Ирана на удар Израиля и США. Сработали сигналы воздушной тревоги. Также сильные взрывы раздались по всему Катару. На телефоны местных жителей сразу пришли сообщения об экстренной ситуации о необходимости укрыться в своих домах и не выходить на улицу.

До этого взрывы раздались в столице Абу-Даби. По предварительной информации, ОАЭ закрыли свое воздушное пространство. Следы взрывов были видны в небе в районе пятизвездочного отеля Rixos Marina. По предварительным сведениям, прилеты продолжились в Бахрейне.

аэропорты
удары
беспилотники
Кувейт
