26 февраля 2026 в 10:00

На молоке прошлый век! Теперь готовлю гренки на сметане — получаются нежнее, с идеальной корочкой

Фото: D-NEWS.ru
Добавляю в яйца сметану вместо молока — гренки получаются нежнее омлета и с хрустящей корочкой. Этот простой секрет нашёлся случайно, когда молока не оказалось под рукой, и теперь я готовлю только так. Беру ломтики батона, сметану и яйца — и через 15 минут на столе золотистое чудо. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого завтрака или уютного перекуса. Его необычность в том, что сметана делает текстуру хлеба плотной и одновременно нежной, усиливает сливочный вкус без лишнего сахара и создаёт идеальную хрустящую корочку при обжаривании. Получается обалденная вкуснятина: румяные, поджаристые гренки с мягкой, тающей серединкой и аппетитной хрустящей корочкой. Они хороши и с лососем, и с ягодами, и просто так — всегда беспроигрышный вариант.

Для приготовления вам понадобится: 6 ломтиков батона (лучше вчерашнего), 2 яйца, 2 ст. ложки сметаны, 3 ст. ложки воды, соль, растительное масло для жарки. Яйца взбейте со сметаной, солью и водой до однородности. Ломтики хлеба обмакните в смесь и обжарьте на разогретой сковороде с маслом под крышкой до румяной корочки с обеих сторон. Готовые гренки выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

гренки
завтраки
кулинария
рецепты
Мария Левицкая
М. Левицкая
