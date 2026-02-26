Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 11:16

Турэксперт раскрыл, сколько денег потребуется на путешествие в Южную Корею

Турэксперт Мкртчян: поездка в Южную Корею для двоих обойдется в 220 тыс. рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Путешествие в Южную Корею для двоих обойдется в среднем в 220 тыс. рублей, заявил НСН вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян. Он отметил, что россияне прежде всего отправляются в эту страну ради экскурсий.

Это в первую очередь экскурсионный туризм. Что касается цен, авиабилет из Москвы стоит примерно 70-80 тыс. рублей с пересадкой в Китае. И проживание есть на любой кошелек, начиная от $100 в день. Условно за неделю еще 56 тыс. рублей, плюс два билета за 160 тыс. рублей, на двоих в среднем выходит 220 тыс. рублей. Это хороший отель, трансфер, страховка,— рассказал Мкртчян.

По его словам, около 90% россиян едут туда ради экскурсий. Остальные 10% посещают Южную Корею в лечебных целях и для пляжного отдыха. Эксперт добавил, что сейчас эту страну посещают мало россиян — турпоток сведен к минимуму за последние шесть лет.

Ранее Мкртчян заявил, что цены на заграничные курорты в марте будут ниже из-за рекордно низкого курса доллара. Он призвал воспользоваться ситуацией и устроить себе долгожданный отпуск. Мкртчян порекомендовал курорты Юго-Восточной Азии, Египта и ОАЭ, а также Турции.

путешествия
туризм
Азия
цены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Президент держит руку на пульсе»: Песков о ситуации с дефицитом бюджета
В Алма-Ате отменено выступление олимпийского чемпиона
Двух жителей Карелии подозревают в краже ювелирных украшений в Петербурге
Адвокаты ответили, может ли мечта Сабурова вернуться в РФ стать реальностью
В Кремле пояснили позицию России по участию в Совете мира
Песков заявил о падении нефтегазовых доходов России
Краснодарская налоговая оказалась под прицелом после обысков у начальника
Курс рубля обрушился на фоне планов ужесточения бюджетного правила
Матвиенко поддержала сотрудничество театров Севастополя и Санкт-Петербурга
Украина лишилась одного из «величайших в мире дирижеров-интерпретаторов»
Попытка подозреваемого заложить бомбу под авто военного попала на видео
В Отрадном мужчина наступил на кота и чуть не раздавил его
Ребенок едва не умер из-за огромной оливки в желудке
Стало известно, в какие сроки пройдет праймериз «Единой России»
В Госдуме ответили, кто несет ответственность за буллинг в коллективе
Прохожие чудом спасли выпавшего из окна мальчика в Петербурге
Королевская семья Британии: новости, Эндрю отправили под домашний арест?
«Получают удовольствие»: Мостовой раскрыл секрет успеха «выскочки» РПЛ
Наступление ВС России на Харьков 26 февраля: сотня трупов, бои в Купянске
Цены на тепличные овощи побили рекорды в России
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю
Семья и жизнь

Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.