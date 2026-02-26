Турэксперт раскрыл, сколько денег потребуется на путешествие в Южную Корею Турэксперт Мкртчян: поездка в Южную Корею для двоих обойдется в 220 тыс. рублей

Путешествие в Южную Корею для двоих обойдется в среднем в 220 тыс. рублей, заявил НСН вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян. Он отметил, что россияне прежде всего отправляются в эту страну ради экскурсий.

Это в первую очередь экскурсионный туризм. Что касается цен, авиабилет из Москвы стоит примерно 70-80 тыс. рублей с пересадкой в Китае. И проживание есть на любой кошелек, начиная от $100 в день. Условно за неделю еще 56 тыс. рублей, плюс два билета за 160 тыс. рублей, на двоих в среднем выходит 220 тыс. рублей. Это хороший отель, трансфер, страховка,— рассказал Мкртчян.

По его словам, около 90% россиян едут туда ради экскурсий. Остальные 10% посещают Южную Корею в лечебных целях и для пляжного отдыха. Эксперт добавил, что сейчас эту страну посещают мало россиян — турпоток сведен к минимуму за последние шесть лет.

Ранее Мкртчян заявил, что цены на заграничные курорты в марте будут ниже из-за рекордно низкого курса доллара. Он призвал воспользоваться ситуацией и устроить себе долгожданный отпуск. Мкртчян порекомендовал курорты Юго-Восточной Азии, Египта и ОАЭ, а также Турции.