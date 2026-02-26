Песков прокомментировал тревожные слова Силуанова о нефтегазовых доходах

Нефтегазовые доходы России сократились, подтвердил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, комментируя заявление главы Минфина Антона Силуанова о планах правительства намерено ужесточить бюджетное правило. По его словам, снижение доходности частично компенсируется за счет роста поступлений от ненефтегазовых отраслей, передает РИА Новости.

Есть падение нефтегазовых доходов, частично это падение компенсируется ростом ненефтегазовых доходов, — отметил Песков.

Ранее Силуанов сообщил, что правительства решило снизить базовую цену на нефть. По его словам, причина — резкое падение нефтегазовых доходов федерального бюджета, вызванное санкциями и обвалом цен на российские энергоресурсы.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что отсутствие российской нефти на мировом рынке способно привести к негативным последствиям даже для западных стран. По его словам, стоимость сырья может заметно возрасти вследствие его дефицита.