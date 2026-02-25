Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 21:32

Киеву грозят последствия за нежелание пропускать российскую нефть

Фицо: Словакия готова принять другие меры из-за нежелания Киева пропускать нефть

Роберт Фицо Роберт Фицо Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о готовности принять «другие меры» против Украины, передает «Страна». Причиной стало нежелание Киева пропускать российскую нефть по нефтепроводу «Дружба».

По словам Фицо, правительство готово к ответным действиям, если Украина продолжит саботировать поставки. Словакия имеет право на ресурс, который уже оплачен, добавил он.

Ранее премьер Словакии заявил, что поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» не возобновятся раньше марта. По его словам, февральские объемы поступать не будут, и ближайшая возможная дата — начало следующего месяца.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Киев ускорить восстановление поставок российской нефти в Венгрию и Словакию. По ее словам, Украине необходимо оперативно завершить ремонт нефтепровода «Дружба», который обеспечивает транзит энергоресурсов в эти страны.

Кроме того, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил, что страна примет все необходимые контрмеры против Украины в ответ на блокаду поставок нефти по трубопроводу «Дружба». По его словам, Будапешт прекратит поставки дизельного топлива, будет блокировать кредиты для Киева и не даст ввести санкции против России.

