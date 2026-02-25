Госдума готовит обращение в ООН из-за ядерных планов Лондона и Парижа

Комитет Госдумы по международным делам внес проект обращения к парламентам Британии и Франции, а также в Европарламент и ООН, сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По словам политика, поводом стали данные СВР о планах Лондона и Парижа поставлять Киеву компоненты ядерного оружия.

Комитет по международным делам подготовил и внес на рассмотрение проект обращения к Нацсобранию Франции, Палате общин Великобритании, Европарламенту и ООН в связи с информацией СВР о планах Парижа и Лондона по поставкам компонентов ядерного оружия Киеву, — сказал Слуцкий.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам заявил, что возможная передача Францией и Великобританией ядерного оружия Киеву станет элементом прокси-войны против России. По его словам, ответ Москвы в таком случае определяют положения обновленной ядерной доктрины РФ.

Кроме того, в Службе внешней разведки России заявили: правительства Великобритании и Франции могут вооружить Украину ядерной бомбой. По ее данным, передача оружия массового поражения будет замаскирована под разработку самой Украины. Однако в действительности бомба будет иметь западное происхождение. В СВР добавили, что ФРГ не стала участвовать в авантюре Франции и Британии по предоставлению ядерного оружия Украине.