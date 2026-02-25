Его ждет вся Россия: что известно о новом опытном образце самолета «Байкал»

Пятый опытный образец ЛМС-901 «Байкал» (третий летный) с двигателем ВК-800 совершил первый испытательный полет на аэродроме Уральского завода гражданской авиации

Пятый опытный образец самолета ЛМС-901 «Байкал» успешно совершил первый испытательный полет на аэродроме Уральского завода гражданской авиации. Борт оснащен полностью российским двигателем и воздушным винтом. Что известно о новинке российского авиапрома, почему этот самолет так ждут — в материале NEWS.ru.

Как прошел испытательный полет «Байкала»

Десятиминутный полет прошел в штатном режиме, сообщили представители Минпромторга РФ. По данным ведомства, самолет поднялся на высоту 300 метров и развил скорость 190 километров в час, выполнив полный круг над аэродромом. Перед началом летных испытаний конструкторы внесли в модель ряд важных технических изменений для повышения надежности.

Сообщается также, что конструкторы доработали носовую часть кабины экипажа, модернизировали основные опоры шасси, а также изменили угол установки крыла для исключения тенденции к преждевременному отрыву от взлетно-посадочной полосы при взлете.

Что известно о самолете «Байкал»

Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов заявлял, что первые пять образцов легкого многоцелевого самолета «Байкал» планируется передать авиакомпании «Аврора» в конце 2026 года.

Девятиместный «Байкал» создается для региональных воздушных линий и призван заменить «кукурузник» Ан-2. Самолет разработала компания «Байкал-Инжиниринг» по контракту с Минпромторгом РФ. Первый полет воздушного судна состоялся 30 января 2022 года. Самолет взлетел с аэродрома Екатеринбурга и провел в воздухе около 25 минут на высоте 500 метров.

Взлетно-посадочные характеристики «Байкала», как утверждают создатели воздушного судна, оказались на 30–40% лучше, чем рассчитывали. Например, считалось, что машине требуется 150 метров разбега для взлета, однако в ходе теста «Байкал» оторвался от земли после разбега длиной 87 метров.

Легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 «Байкал» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Где будет использоваться «Байкал»

С учетом логистических и таможенных расходов российский самолет окажется более выгодным приобретением для авиакомпаний, нежели зарубежные аналоги, заявлял ранее журналистам генеральный директор производителя воздушного судна — Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) — Леонид Лузгин. Он также сообщал, что уже есть твердый контракт на поставку 10 самолетов с авиакомпанией «Аврора» и предварительные договоренности с «КрасАвиа» и «Аэросервисом».

Экономический аналитик Артем Ермолаев в разговоре с NEWS.ru уточнил, что новый самолет такой же универсальный, как и предшественник — Ан-2. По его мнению, при желании с его помощью можно и поля опылять, и людей перевозить. «Однако главная задача „Байкала“ — обеспечивать связь территорий страны», — подчеркнул собеседник.

По его оценкам, создание «Байкала» может стать «настоящей революцией, прорывом»: «Эта машина сегодня крайне востребована страной, поэтому ее так сильно ждут, особенно в регионах».

Заслуженный пилот России Вадим Базыкин ранее подтвердил NEWS.ru, что государство действительно остро нуждается в «Байкале». Особенно, по его мнению, такие самолеты необходимы на севере РФ.

По словам специалиста, северная часть России по большей части не имеет качественных автомобильных дорог, а новый самолет как раз должен решить эту проблему. Эксперт напомнил, что Ан-2 в свое время без преувеличения поднял экономику Советского Союза.

Эксперт в сфере транспорта Сергей Храпач пояснил NEWS.ru, что в СССР была разработана и реализована система местных воздушных линий, основным транспортным средством для которых являлся многоцелевой Ан-2, спроектированный в 1947 году.

«В настоящее время потребность в таких перевозках не утратила актуальности, а парк самолетов Ан-2 выведен из эксплуатации. Поэтому возникла необходимость создания аналога, которым стал „Байкал“, оснащенный двигателем российского производства. Реализация проекта как минимум исключает зависимость России от импортных самолетов такого класса, производство полного цикла формирует рабочие места для высококвалифицированных специалистов», — указал Храпач.

Легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 «Байкал» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По его словам, важно и то, что транспортная отрасль получит новое многоцелевое воздушное судно, которое позволит улучшить логистику в такой территориально большой стране, как Россия. Запуск производства ЛМС-901 «Байкал» станет очередным значимым драйвером развития региональной экономики, включая подготовку инженерных кадров, повышение производительности труда, увеличение рабочих мест и налоговых отчислений, заключил собеседник NEWS.ru.

Ранее председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев заявлял, что перед российским авиапромом стоит цель — полностью заменить иностранные самолеты отечественными аналогами. По его данным, этот процесс должен завершиться к 2030 году. По словам Гутенева, в ближайшей перспективе ожидается массовое производство лайнеров Ил-96-400М с обновленным двигателем и улучшенным салоном, узкофюзеляжного Ту-214, а также МС-21 с российским двигателем ПД-14 и турбовинтовых самолетов «Байкал» и «Ладога».

