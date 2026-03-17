Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 марта 2026 в 15:48

Спасатели начали выявлять любителей покататься на льду Байкала

Иркутские спасатели усилили контроль за выездом транспорта на лед Байкала

Байкал
Подписывайтесь на нас в MAX

МЧС России по Иркутской области усилил контроль за выездом транспорта на лед Байкала, пишет Angarsky со ссылкой на ведомство. В частности, спасатели начали выявлять нарушителей в туристических локациях — Листвянке, Слюдянке, Большом Голоустном и Хужире.

Рейды на Байкале стали проводить чаще, поскольку ледовое покрытие озера стало терять прочность, объяснили в ведомстве. Для мониторинга местности спасатели используют беспилотники.

Номера машин нарушителей фиксируют, а после передают данные в соответствующие службы. Особое внимание уделяют водителям, которые пытаются скрыть регистрационные знаки. Спасатели напомнили, что в условиях плюсовых температур выезд на лед становится смертельно опасным.

Ранее автомобиль с двумя рыбаками ушел под лед на Красноярском водохранилище. Пассажирам удалось выбраться и позвать на помощь.

Байкал
спасатели
МЧС
регионы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.