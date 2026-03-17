Спасатели начали выявлять любителей покататься на льду Байкала

МЧС России по Иркутской области усилил контроль за выездом транспорта на лед Байкала, пишет Angarsky со ссылкой на ведомство. В частности, спасатели начали выявлять нарушителей в туристических локациях — Листвянке, Слюдянке, Большом Голоустном и Хужире.
Рейды на Байкале стали проводить чаще, поскольку ледовое покрытие озера стало терять прочность, объяснили в ведомстве. Для мониторинга местности спасатели используют беспилотники.
Номера машин нарушителей фиксируют, а после передают данные в соответствующие службы. Особое внимание уделяют водителям, которые пытаются скрыть регистрационные знаки. Спасатели напомнили, что в условиях плюсовых температур выезд на лед становится смертельно опасным.
Ранее автомобиль с двумя рыбаками ушел под лед на Красноярском водохранилище. Пассажирам удалось выбраться и позвать на помощь.