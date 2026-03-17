Спасатели начали выявлять любителей покататься на льду Байкала Иркутские спасатели усилили контроль за выездом транспорта на лед Байкала

МЧС России по Иркутской области усилил контроль за выездом транспорта на лед Байкала, пишет Angarsky со ссылкой на ведомство. В частности, спасатели начали выявлять нарушителей в туристических локациях — Листвянке, Слюдянке, Большом Голоустном и Хужире.

Рейды на Байкале стали проводить чаще, поскольку ледовое покрытие озера стало терять прочность, объяснили в ведомстве. Для мониторинга местности спасатели используют беспилотники.

Номера машин нарушителей фиксируют, а после передают данные в соответствующие службы. Особое внимание уделяют водителям, которые пытаются скрыть регистрационные знаки. Спасатели напомнили, что в условиях плюсовых температур выезд на лед становится смертельно опасным.

Ранее автомобиль с двумя рыбаками ушел под лед на Красноярском водохранилище. Пассажирам удалось выбраться и позвать на помощь.