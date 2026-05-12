День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 мая 2026 в 07:14

Вирусолог оценила возможность введения в РФ карантина из-за хантавируса

Вирусолог Малинникова: причин для введения карантина из-за хантавируса в РФ нет

Круизный лайнер MV Hondius Круизный лайнер MV Hondius Фото: Cheng Min/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Вспышка хантавируса на круизном лайнере в Атлантике не требует введения общенационального карантина в России, заявила врач-инфекционист, доктор медицинских наук Елена Малинникова в беседе с РИА Новости. По ее словам, ограничительные меры могут применяться лишь к людям, прибывающим из регионов, где зафиксирован вирус.

Их могут положить в больницу, если обнаружат признаки заболевания. При этом условии возможны карантинные меры, а общий карантин по всей стране — нет, — сказала Малинникова.

Она подчеркнула, что данных о существовании в России варианта хантавируса, выявленного на лайнере, пока нет. В РФ работает система «Санитарный щит», которая четко фиксирует любой вирус. Также врачи используют качественные тест-системы. Ничего не сигнализирует о том, что ситуация может выйти из-под контроля, подчеркнула эксперт.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус проинформировал, что вспышка хантавируса на круизном судне MV Hondius спровоцировала у некоторых пассажиров тяжелые психические расстройства, включая нервные срывы. Им трудно было оставаться в замкнутом пространстве с незнакомыми людьми. Глава ВОЗ назвал наилучшим вариантом принятое решение не заставлять людей соблюдать изоляцию на судне, а отправить их в родные страны под наблюдением врачей.

Общество
хантавирус
карантин
вирусологи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мирошник сообщил о преднамеренной атаке ВСУ на машины с красным крестом
Мирошник рассказал, как ВСУ начали атаковать Брянскую область
В аэропорту Саранска начали действовать ограничения для самолетов
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 12 мая: инфографика
Пасечник назвал главное достижение за всю историю ЛНР
Российские артиллеристы обрушили град снарядов на скопление ВСУ
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью почти 30 БПЛА
Вирусолог оценила возможность введения в РФ карантина из-за хантавируса
Мирошник раскрыл жуткую правду, как Киев вел себя в перемирие
В Совфеде озвучили минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата
«Ну, погоди!»: в России научились «ослеплять» вражеские БПЛА мультфильмами
Трамп перечислил политиков из «команды мечты» на выборах 2028 года
Врач рассказала, употребление каких продуктов приводит к потере зрения
Нутрициолог ответила, кому противопоказано интервальное голодание
Нутрициолог предупредила о серьезных последствиях «чистки» печени
Вспышка хантавируса вызвала опасные последствия на борту MV Hondius
Российский «Курьер» «доставил» подарки ВСУ в Сумской области
Остеопат рассказала, как мьюинг может навредить здоровью
Психолог объяснила, как пережить кризис среднего возраста
Месть за Кубок: «Динамо» отбирает чемпионство у «Краснодара» в очном матче
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.