Вирусолог оценила возможность введения в РФ карантина из-за хантавируса

Вспышка хантавируса на круизном лайнере в Атлантике не требует введения общенационального карантина в России, заявила врач-инфекционист, доктор медицинских наук Елена Малинникова в беседе с РИА Новости. По ее словам, ограничительные меры могут применяться лишь к людям, прибывающим из регионов, где зафиксирован вирус.

Их могут положить в больницу, если обнаружат признаки заболевания. При этом условии возможны карантинные меры, а общий карантин по всей стране — нет, — сказала Малинникова.

Она подчеркнула, что данных о существовании в России варианта хантавируса, выявленного на лайнере, пока нет. В РФ работает система «Санитарный щит», которая четко фиксирует любой вирус. Также врачи используют качественные тест-системы. Ничего не сигнализирует о том, что ситуация может выйти из-под контроля, подчеркнула эксперт.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус проинформировал, что вспышка хантавируса на круизном судне MV Hondius спровоцировала у некоторых пассажиров тяжелые психические расстройства, включая нервные срывы. Им трудно было оставаться в замкнутом пространстве с незнакомыми людьми. Глава ВОЗ назвал наилучшим вариантом принятое решение не заставлять людей соблюдать изоляцию на судне, а отправить их в родные страны под наблюдением врачей.