Названа дата выхода на волю экс-главы Коми

Бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер, осужденный за коррупционные преступления, выйдет на свободу 18 сентября, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Он был приговорен к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 160 млн рублей.

Гайзер Вячеслав Михайлович отбывает наказание в ИК-6 Тверской области. Срок истекает 18 сентября текущего года,— сказал собеседник агентства.

По версии следствия, в период с конца 2005-го по сентябрь 2015 года Гайзер и другие фигуранты дела похитили акции ОАО «Птицефабрика Зеленецкая». Ущерб превысил 3,34 млрд рублей. Кроме того, по данным СК, Гайзер и его подельники причастны к хищению средств ОАО «Фонд поддержки инвестиционных проектов». Ущерб от их действий составил 3,5 млрд рублей.

