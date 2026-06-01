Магнитные бури сегодня, 1 июня: что завтра, сильные боли, нервозность

Сегодня, 1 июня, магнитной бури на Земле не ожидается, сообщили ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Ждать ли геомагнитных возмущений, каков прогноз на завтра?

Будут ли магнитные бури 1 и 2 июня

По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, сегодня, 1 июня, магнитное поле Земли будет находиться в спокойном состоянии.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 17%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 35%. Вероятность спокойного магнитного поля — 48%», — отметили ученые ИКИ РАН.

Также специалисты зафиксировали на видимом диске Солнца сразу шесть последовательных вспышек класса С. Извержения плазмы произошли в утренние часы. Обычно такие события не оказывают заметного влияния на Землю и даже близко не могут вызвать серьезные геомагнитные удары.

Вторник, 2 июня, сохранит благоприятную космическую погоду. Геомагнитная обстановка будет спокойной. Ожидается 2,5 балла по шкале Kp — это зеленый уровень, при котором метеозависимые обычно не чувствуют дискомфорта. По статистике, вероятность спокойной магнитосферы оценивается в 68%, возбужденной — в 25%, а полноценной магнитной бури — всего 7%.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Как справиться с влиянием магнитной бури, рекомендации медиков

Врач-терапевт Татьяна Воронцова объяснила, что во время возмущений магнитного поля Земли необходимо снизить нагрузку на организм.

«В дни геомагнитных колебаний пациенты часто жалуются на перепады артериального давления, головные боли и общую слабость. Особенно остро это ощущают люди с метеозависимостью и хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы», — рассказала она.

Семейный врач, кандидат медицинских наук Сергей Чудаков сообщил, что магнитная буря может быть смертельно опасной для людей с хроническими заболеваниями, потому что колебания геомагнитного поля провоцируют обострение болезней вроде гипертонии.

«Особенность в том, что в зависимости от вида хронической патологии во время сильной магнитной бури она будет обостряться. Чтобы уберечь себя в этой ситуации, нужно держать под рукой медикаменты, которые вы принимаете для коррекции давления в таких ситуациях», — заявил он.

Читайте также:

Погода в Москве в понедельник, 1 июня: легкие осадки, туманы и тепло до +21

Роман с женатым, советы украинцам, похудение: как живет Юлия Куварзина

Развод с Бероевым, потеря двоих детей, Абдулов: как живет Ксения Алферова