Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Зеленые оладьи с сыром и свежей зеленью — это отличный вариант легкого завтрака, перекуса или ужина для тех, кто хочет добавить в рацион больше полезной зелени. Никакой сложной готовки — достаточно смешать ингредиенты, обжарить оладьи и подать их с ароматным чесночным соусом.

Получается обалденная вкуснятина: нежные внутри, румяные снаружи оладьи с насыщенным сырным вкусом и свежими нотками укропа, петрушки и зеленого лука. Они получаются сытными, но при этом легкими и отлично сочетаются со сметанными соусами.

Для приготовления вам понадобится: яйца — 1 шт., твердый сыр — 50 г, большой пучок свежей зелени (укроп, петрушка, зеленый лук) — около 200 г, овсяная мука — 2 ст. л., соль и черный перец — по вкусу.

Для чесночного соуса: сметана — 150 г, чеснок — 2 зубчика, соль — по вкусу, свежий укроп — по желанию.

Зелень тщательно промойте и мелко нарежьте. Сыр натрите на мелкой терке. Соедините зелень, яйцо, сыр и овсяную муку, добавьте соль и перец. Перемешайте до однородности. На хорошо разогретую антипригарную сковороду выкладывайте небольшие порции массы ложкой и жарьте под крышкой на небольшом огне по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Для соуса смешайте сметану с измельченным чесноком и щепоткой соли.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева уже приготовила эти зеленые оладьи. Сыр делает текстуру более нежной, а большое количество зелени придает свежесть и яркий вкус. Кстати, в смесь можно добавить немного шпината или молодой ботвы свеклы. Рецепт — настоящая находка для летнего меню и полезных перекусов!