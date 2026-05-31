ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 мая 2026 в 17:04

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Зеленые оладьи с сыром и свежей зеленью — это отличный вариант легкого завтрака, перекуса или ужина для тех, кто хочет добавить в рацион больше полезной зелени. Никакой сложной готовки — достаточно смешать ингредиенты, обжарить оладьи и подать их с ароматным чесночным соусом.

Получается обалденная вкуснятина: нежные внутри, румяные снаружи оладьи с насыщенным сырным вкусом и свежими нотками укропа, петрушки и зеленого лука. Они получаются сытными, но при этом легкими и отлично сочетаются со сметанными соусами.

Для приготовления вам понадобится: яйца — 1 шт., твердый сыр — 50 г, большой пучок свежей зелени (укроп, петрушка, зеленый лук) — около 200 г, овсяная мука — 2 ст. л., соль и черный перец — по вкусу.

Для чесночного соуса: сметана — 150 г, чеснок — 2 зубчика, соль — по вкусу, свежий укроп — по желанию.

Зелень тщательно промойте и мелко нарежьте. Сыр натрите на мелкой терке. Соедините зелень, яйцо, сыр и овсяную муку, добавьте соль и перец. Перемешайте до однородности. На хорошо разогретую антипригарную сковороду выкладывайте небольшие порции массы ложкой и жарьте под крышкой на небольшом огне по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Для соуса смешайте сметану с измельченным чесноком и щепоткой соли.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева уже приготовила эти зеленые оладьи. Сыр делает текстуру более нежной, а большое количество зелени придает свежесть и яркий вкус. Кстати, в смесь можно добавить немного шпината или молодой ботвы свеклы. Рецепт — настоящая находка для летнего меню и полезных перекусов!

Проверено редакцией
Читайте также
Беру 300 мл молока и пеку весенние сырные блинчики: пучок зелени и 20 минут
Общество
Беру 300 мл молока и пеку весенние сырные блинчики: пучок зелени и 20 минут
Лепешки «Любимые» на кефире: 3 ингредиента — и вкусная выпечка к чаю готова
Общество
Лепешки «Любимые» на кефире: 3 ингредиента — и вкусная выпечка к чаю готова
Делаю не мясо, а минтай по-французски: никакой жирной свинины и майонеза — выходит шикарно. Только картошку нужно натереть
Общество
Делаю не мясо, а минтай по-французски: никакой жирной свинины и майонеза — выходит шикарно. Только картошку нужно натереть
Сажаем кухонную зелень: культуры, которые легко вырастить даже без опыта
Общество
Сажаем кухонную зелень: культуры, которые легко вырастить даже без опыта
Творог для красоты вашей фигуры: 3 изысканных десерта без вреда для талии
Семья и жизнь
Творог для красоты вашей фигуры: 3 изысканных десерта без вреда для талии
завтрак
оладьи
сыр
зелень
рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Францию заинтересовали разведданные Норвегии о России и Арктике
Мирошник назвал ответственного за атаки на ЗАЭС
Силы ПВО РФ уничтожили и перехватили более 2200 БПЛА
Жителям Мордовии объявили беспилотную опасность
Трагедия на стройплощадке в Москве унесла жизни двух человек
На выборах президента Колумбии определились первые лидеры
В аэропортах запускают необычный эксперимент для пассажиров
Семьи с двумя и более детьми смогут оформить новую налоговую выплату
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
В Минске увидели тревожный сигнал в планах Запада на 2030 год
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.