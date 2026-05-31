31 мая 2026 в 17:07

«ЕС не готов к Украине»: итальянский министр указал на риски членства Киева

Крозетто: Украина не войдет в ЕС из-за рисков для сельского хозяйства Германии

Гуидо Крозетто Гуидо Крозетто Фото: Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press
Вступление Украины в Европейский союз крайне сложно с политической и экономической точек зрения, заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто в интервью газете Corriere della Sera. По словам политика, интеграция Украины в ЕС грозит серьезным кризисом в сельском хозяйстве Германии.

Всем известно, включая немцев, что это очень сложно. Если Украина, учитывая ее размеры и экономическую систему, войдет в Европу, то для многих стран ЕС немедленно начнется очень серьезный сельскохозяйственный кризис, чего не могут допустить даже в Германии, — сказал Крозетто.

Итальянский министр предложил альтернативу — создать общую европейскую систему обороны, выходящую за рамки Евросоюза. По его замыслу, в нее могут войти Великобритания, Норвегия, страны Балкан и Украина. Крозетто подчеркнул, что реализовывать такую схему как эффективную систему сдерживания можно только после достижения мира.

Ранее стало известно, что в Евросоюзе неоднократно обсуждали возможные последствия приема Украины. В частности, фермеры Польши, Венгрии и Словакии протестовали против ввоза украинского зерна, которое, по их мнению, обрушивает внутренние рынки.

