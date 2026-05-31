Солиста «Порнофильмов» оштрафовали в Москве

Таганский суд Москвы оштрафовал солиста группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) за нарушение порядка деятельности иноагента, пишет ТАСС. Музыканта признали виновным по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ.

Суд установил, что с октября 2025 года по январь 2026 года Котляров разместил четыре публикации в своих соцсетях. Все они были выпущены без указания на то, что материалы произведены и распространены иностранным агентом либо касаются его деятельности.

Ранее СК возбудил уголовное дело в отношении журналиста Аркадия Бабченко (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Его обвиняют в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах.

До этого МВД объявило в международный розыск чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который был внесен в реестр террористов. Ему инкриминируют публичное оправдание террористической деятельности в Сети, а также два эпизода нарушения порядка деятельности иноагента.