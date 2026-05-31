ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 мая 2026 в 18:41

Стало известно, сколько бывший партнер Фургала отсидел в колонии

«Коммерсант»: бывший партнер Фургала Мистрюков отсидел семь лет в колонии

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Бывший деловой партнер экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала Николай Мистрюков отбыл наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима, пишет «Коммерсант». Мистрюков проходил одним из главных свидетелей обвинения по двум уголовным делам в отношении хабаровского политика.

Экс-соратник Фургала полностью признал вину и пошел на сделку со следствием. В результате ему назначили наказание в виде семи лет общего режима. В декабре 2025 года Бабушкинский суд Москвы отправил самого бывшего губернатора в колонию на 23 года по второму уголовному делу.

Ранее пресс-служба Мосгорсуда сообщила, что Басманный суд столицы арестовал Александра Васильченко — директора департамента автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ. Чиновника обвиняют во взяточничестве в особо крупных размерах.

Также в пресс-службе СК РФ сообщили, что экс-замглавы управления Россельхознадзора по Северо-Кавказскому федеральному округу был осужден на восемь лет колонии за особо крупную взятку. Кроме того, суд назначил ему штраф в размере 30 млн рублей.

Общество
Хабаровский край
Сергей Фургал
уголовные дела
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мирошник назвал ответственного за атаки на ЗАЭС
Силы ПВО РФ уничтожили и перехватили более 2200 БПЛА
Жителям Мордовии объявили беспилотную опасность
Трагедия на стройплощадке в Москве унесла жизни двух человек
На выборах президента Колумбии определились первые лидеры
В аэропортах запускают необычный эксперимент для пассажиров
Семьи с двумя и более детьми смогут оформить новую налоговую выплату
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
В Минске увидели тревожный сигнал в планах Запада на 2030 год
В Wildberries поставили точку в слухах о крупной покупке
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.