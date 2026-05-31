Стало известно, сколько бывший партнер Фургала отсидел в колонии «Коммерсант»: бывший партнер Фургала Мистрюков отсидел семь лет в колонии

Бывший деловой партнер экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала Николай Мистрюков отбыл наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима, пишет «Коммерсант». Мистрюков проходил одним из главных свидетелей обвинения по двум уголовным делам в отношении хабаровского политика.

Экс-соратник Фургала полностью признал вину и пошел на сделку со следствием. В результате ему назначили наказание в виде семи лет общего режима. В декабре 2025 года Бабушкинский суд Москвы отправил самого бывшего губернатора в колонию на 23 года по второму уголовному делу.

Ранее пресс-служба Мосгорсуда сообщила, что Басманный суд столицы арестовал Александра Васильченко — директора департамента автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ. Чиновника обвиняют во взяточничестве в особо крупных размерах.

Также в пресс-службе СК РФ сообщили, что экс-замглавы управления Россельхознадзора по Северо-Кавказскому федеральному округу был осужден на восемь лет колонии за особо крупную взятку. Кроме того, суд назначил ему штраф в размере 30 млн рублей.