Российских хоккеистов могут вернуть на международные соревнования

Конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) в сентябре обсудит допуск сборных России и Белоруссии до участия в международных соревнованиях, заявил президент IIHF Люк Тардиф. По его словам, которые приводит портал Corriere del Ticino, возврат команд возможен, но организация не спешит и учитывает геополитическую ситуацию в мире.

Сборные России и Белоруссии? Они вернутся в какой-то момент. Они нужны нашей хоккейной семье, но мы не хотим торопиться, мы хотим защитить наши соревнования, обеспечить безопасность для всех. Есть в том числе и бюрократические проблемы, также это зависит от геополитических событий. Мы сохраняем спокойствие и ждем, трудно предсказать сроки. В сентябре у нас будет важный конгресс, и мы это обсудим, — сказал Тардиф.

Ранее трехкратного чемпиона мира по хоккею Даниса Зарипова внесли в базу украинского ресурса «Миротворец». Его обвинили в якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также поддержке СВО.