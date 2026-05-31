ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 мая 2026 в 18:49

Российских хоккеистов могут вернуть на международные соревнования

IIHF в сентябре обсудит допуск сборной России по хоккею

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) в сентябре обсудит допуск сборных России и Белоруссии до участия в международных соревнованиях, заявил президент IIHF Люк Тардиф. По его словам, которые приводит портал Corriere del Ticino, возврат команд возможен, но организация не спешит и учитывает геополитическую ситуацию в мире.

Сборные России и Белоруссии? Они вернутся в какой-то момент. Они нужны нашей хоккейной семье, но мы не хотим торопиться, мы хотим защитить наши соревнования, обеспечить безопасность для всех. Есть в том числе и бюрократические проблемы, также это зависит от геополитических событий. Мы сохраняем спокойствие и ждем, трудно предсказать сроки. В сентябре у нас будет важный конгресс, и мы это обсудим, — сказал Тардиф.

Ранее трехкратного чемпиона мира по хоккею Даниса Зарипова внесли в базу украинского ресурса «Миротворец». Его обвинили в якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также поддержке СВО.

Спорт
Хоккей
соревнования
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Францию заинтересовали разведданные Норвегии о России и Арктике
Мирошник назвал ответственного за атаки на ЗАЭС
Силы ПВО РФ уничтожили и перехватили более 2200 БПЛА
Жителям Мордовии объявили беспилотную опасность
Трагедия на стройплощадке в Москве унесла жизни двух человек
На выборах президента Колумбии определились первые лидеры
В аэропортах запускают необычный эксперимент для пассажиров
Семьи с двумя и более детьми смогут оформить новую налоговую выплату
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
В Минске увидели тревожный сигнал в планах Запада на 2030 год
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.