ВСУ совершили чудовищный налет на две многоэтажки в Геническе Двое взрослых и ребенок пострадали при атаке ВСУ на Геническ

Двое взрослых и ребенок ранены в Геническе при атаке украинского БПЛА по многоквартирному дому, следует из сообщения пресс-службы губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в Telegram-канале. В данный момент налет беспилотников продолжается.

В результате прилета БПЛА ВСУ повреждены два многоквартирных дома, их остекление и фасады, шесть легковых автомобилей. Травмированы три человека, в том числе один ребенок, — сказано в сообщении.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении более 50 беспилотников ВСУ в ночь на 31 мая. По его словам, были атакованы девять районов: Миллеровский, Тарасовский, Боковский, Чертковский, Красносулинский, Верхнедонской, Мартыновский, Матвеево-Курганский, Шолоховский.

В Минобороны РФ между тем проинформировали, что системы ПВО сбили 216 беспилотников ВСУ в ночь на 31 мая. БПЛА уничтожили в 11 регионах России и над акваторией Азовского моря. В ведомстве уточнили, что дроны нейтрализовали в Белгородской, Волгоградской, Воронежской областях, в Краснодарском крае и Крыму.