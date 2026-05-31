31 мая 2026 в 12:15

Беспилотники ВСУ повредили ЛЭП и жилые дома под Херсоном

Вооруженные силы Украины атаковали дронами жилые дома и подстанцию в регионе, в результате чего была повреждена линия электропередачи, сообщил в Telegram-канале глава Каховского округа Херсонской области Павел Филипчук. По предварительным данным, пострадавших в результате ударов нет.

Сегодня утром, в светлый праздник Троицы, дроны ВСУ атаковали частный дом в селе Архангельская Слобода. В доме обрушилась крыша, поврежден фасад, выбиты окна, пострадали хозяйственные постройки и забор, выбиты стекла.<...> Кроме того, украинские боевики атаковали подстанцию в Чернянке, — сказал он.

Также беспилотник атаковал жилой дом в поселке городского типа Любимовка, в результате чего была повреждена линия электропередачи. Жители одной из улиц временно остались без электроснабжения.

Ранее пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко сообщил, что женщина пострадала при атаке ВСУ на рейсовый автобус в Херсонской области. Транспорт следовал по маршруту между Скадовском и Лазурным.

