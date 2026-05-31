Ушаков раскрыл, что Россия обсуждает с США по Украине

Все ключевые вопросы по украинскому кризису, включая роль США и их помощь Киеву военными технологиями, обсуждаются в рамках контактов с американской стороной, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину для информационной службы «Вести». По его словам, такие контакты были и будут.

Если суммировать все контакты, а их было, и надеюсь, будет, немало, то все основные вопросы, которые нас волнуют, так или иначе нами затрагиваются и обсуждаются с коллегами, — говорится в сообщении.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 25 мая подтвердил готовность Вашингтона помогать в урегулировании украинского кризиса. При этом переговоры с Киевом сейчас не ведутся и не планируются, отметил он.

Кроме того, секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил на форуме по безопасности, что переговоры между Москвой и Вашингтоном по урегулированию украинского кризиса застопорились из-за нежелания Киева идти на мир. Киев, по его словам, постоянно провоцирует эскалацию.

