31 мая 2026 в 12:34

МВД опубликовало фото с места ДТП с маршруткой в Подмосковье

Фото: t.me/gumvd50*
Пресс-служба МВД по Московской области опубликовала фото с места массового ДТП с участием маршрутного автобуса в Подмосковье, в результате которого один человек погиб и восемь пострадали. По данным Госавтоинспекции, авария произошла около 09:20 на 93-м километре трассы А-107 ММК в Богородском городском округе.

Автомобиль Toyota двигался по обочине и столкнулся с Ford, после чего выехал на встречную полосу и врезался в Kia и маршрутный автобус. В результате столкновения маршрутка опрокинулась.

Один из пассажиров маршрутки получил тяжелые травмы и скончался, еще восемь человек обратились за медицинской помощью. Полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Нягани произошло смертельное ДТП с участием Lada Priora и «Газели». Предварительно, 20-летний водитель легковушки при повороте не уступил дорогу грузовику и столкнулся с ним. Пассажир Lada того же возраста скончался на месте, еще двое пассажиров и водитель доставлены в больницу.

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
