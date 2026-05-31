31 мая 2026 в 12:17

В МВД перечислили главные фразы аферистов для обмана россиян

Мошенники продолжают использовать псевдоофициальные термины и несуществующие «процедуры», чтобы создать у жертвы ощущение срочности, законности и участия в «спецоперации», сообщили в управлении МВД РФ по борьбе с ИКТ-преступлениями в Telegram-канале. Среди классических формулировок — «безопасный счет», «дистанционный обыск», «декларация наличных средств», «внештатный сотрудник фельдъегерской службы» и «встречный перевод».

Мошенники продолжают использовать псевдоофициальные термины и несуществующие «процедуры», которые должны создать у человека ощущение срочности, законности и участия в «специальной операции», — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-центре МВД РФ сообщили, что аферисты под видом отмены несуществующих банковских операций выманивают у людей данные карт, чаще всего представляясь работниками кредитных организаций. Помимо кражи денег, у таких кол-центров есть и другие задачи, отметили в ведомстве.

Кроме того, зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде, сенатор Артем Шейкин заявил, что злоумышленники начали создавать чаты с поддельными аккаунтами знакомых. В ходе переписки жертву могут принудить перейти по ссылке или продиктовать код из СМС.

