В МВД перечислили данные, которые нельзя публиковать в Сети

В МВД перечислили данные, которые нельзя публиковать в Сети МВД рекомендует не публиковать и не передавать незнакомцам паспортные данные

Паспортные данные, номера телефонов, СНИЛС, адреса проживания и работы, сведения о родных, маршруты передвижения, логины и пароли нельзя публиковать или передавать незнакомым лицам, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД РФ. Эта информация может быть использована мошенниками для создания цифрового портрета жертвы и подготовки аферы.

Не следует раскрывать адреса мест проживания и работы, сведения о родственниках и маршруты передвижения. Вышеуказанная информация может быть использована преступниками для создания цифрового портрета жертвы с последующей подготовкой мошеннической атаки, — говорится в сообщении.

Ранее руководитель группы обучения информационной безопасности IT-компании Александр Лунев сообщил, что аферисты выдают себя за работников деканата и связываются со студентами. Давят на психику, угрожая отчислением и требуя проверки бумаг, пояснил эксперт.

Кроме того, сенатор Артем Шейкин сообщил, что в России появилась новая опасная схема обмана: мошенники полностью копируют процедуру официального найма на работу. Они ведут себя как настоящие кадровики, находя жертв, давая им тестовые задания и проводя многоэтапные собеседования. После этого под видом оформления в штат выманивают паспортные данные, ИНН и банковские реквизиты.