ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 мая 2026 в 09:13

В МВД перечислили данные, которые нельзя публиковать в Сети

МВД рекомендует не публиковать и не передавать незнакомцам паспортные данные

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Паспортные данные, номера телефонов, СНИЛС, адреса проживания и работы, сведения о родных, маршруты передвижения, логины и пароли нельзя публиковать или передавать незнакомым лицам, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД РФ. Эта информация может быть использована мошенниками для создания цифрового портрета жертвы и подготовки аферы.

Не следует раскрывать адреса мест проживания и работы, сведения о родственниках и маршруты передвижения. Вышеуказанная информация может быть использована преступниками для создания цифрового портрета жертвы с последующей подготовкой мошеннической атаки, — говорится в сообщении.

Ранее руководитель группы обучения информационной безопасности IT-компании Александр Лунев сообщил, что аферисты выдают себя за работников деканата и связываются со студентами. Давят на психику, угрожая отчислением и требуя проверки бумаг, пояснил эксперт.

Кроме того, сенатор Артем Шейкин сообщил, что в России появилась новая опасная схема обмана: мошенники полностью копируют процедуру официального найма на работу. Они ведут себя как настоящие кадровики, находя жертв, давая им тестовые задания и проводя многоэтапные собеседования. После этого под видом оформления в штат выманивают паспортные данные, ИНН и банковские реквизиты.

Общество
МВД
мошенники
данные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Францию заинтересовали разведданные Норвегии о России и Арктике
Мирошник назвал ответственного за атаки на ЗАЭС
Силы ПВО РФ уничтожили и перехватили более 2200 БПЛА
Жителям Мордовии объявили беспилотную опасность
Трагедия на стройплощадке в Москве унесла жизни двух человек
На выборах президента Колумбии определились первые лидеры
В аэропортах запускают необычный эксперимент для пассажиров
Семьи с двумя и более детьми смогут оформить новую налоговую выплату
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
В Минске увидели тревожный сигнал в планах Запада на 2030 год
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.