«Тяжелейшие годы»: дочь Михайлова рассказала об учебе у отца во ВГИКе

Дочь народного артиста России Александра Мирослава Михайлова в интервью NEWS.ru назвала годы обучения во ВГИКе в мастерской отца тяжелейшим временем в жизни. По ее словам, Александр Яковлевич был крайне строг по отношению к ней и никогда не хвалил. Мирослава отметила, что только под конец обучения они с отцом нашли общий язык.

Это были тяжелейшие три года моей жизни. На протяжении всего обучения Александр Яковлевич стал единственным педагогом, от которого я ни разу не слышала похвалы. Если нужно было хулить, то это запросто. Если лелеять — нет, это делали другие педагоги, — рассказала актриса.

Мирослава уточнила, что изначально поступала во ВГИК на курс к режиссеру Владимиру Меньшову. После его смерти в 2021-м году и конфликта с одним из педагогов она задумалась об уходе из института. Остаться во ВГИКе, по ее признанию, ей удалось благодаря ректору учебного заведения Владимиру Малышеву, который попросил Михайлова взять дочь на свой курс.

К отцу на прослушивание я не приходила и даже не пыталась. У нас с Александром Яковлевичем изначально был уговор, что он меня не возьмет [к себе учиться]. Но жизнь, как мы знаем, непредсказуема, — отметила собеседница.

Несмотря на трудности, Мирослава благодарна отцу за полученный опыт. Она назвала обучение во ВГИКе серьезной школой жизни.

Ранее Александр Михайлов рассказал, что упал в обморок во время подготовки к первой роли в театре по роману Федора Достоевского «Преступление и наказание». По мнению народного артиста РФ, молодым актерам не стоит прикасаться к творчеству писателя, будучи «психологически неподготовленными».