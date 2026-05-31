ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 мая 2026 в 09:12

«Тяжелейшие годы»: дочь Михайлова рассказала об учебе у отца во ВГИКе

Дочь Михайлова назвала тяжелыми годы обучения во ВГИКе под руководством отца

Мирослава Михайлова Мирослава Михайлова Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Дочь народного артиста России Александра Мирослава Михайлова в интервью NEWS.ru назвала годы обучения во ВГИКе в мастерской отца тяжелейшим временем в жизни. По ее словам, Александр Яковлевич был крайне строг по отношению к ней и никогда не хвалил. Мирослава отметила, что только под конец обучения они с отцом нашли общий язык.

Это были тяжелейшие три года моей жизни. На протяжении всего обучения Александр Яковлевич стал единственным педагогом, от которого я ни разу не слышала похвалы. Если нужно было хулить, то это запросто. Если лелеять — нет, это делали другие педагоги, — рассказала актриса.

Мирослава уточнила, что изначально поступала во ВГИК на курс к режиссеру Владимиру Меньшову. После его смерти в 2021-м году и конфликта с одним из педагогов она задумалась об уходе из института. Остаться во ВГИКе, по ее признанию, ей удалось благодаря ректору учебного заведения Владимиру Малышеву, который попросил Михайлова взять дочь на свой курс.

К отцу на прослушивание я не приходила и даже не пыталась. У нас с Александром Яковлевичем изначально был уговор, что он меня не возьмет [к себе учиться]. Но жизнь, как мы знаем, непредсказуема, — отметила собеседница.

Несмотря на трудности, Мирослава благодарна отцу за полученный опыт. Она назвала обучение во ВГИКе серьезной школой жизни.

Ранее Александр Михайлов рассказал, что упал в обморок во время подготовки к первой роли в театре по роману Федора Достоевского «Преступление и наказание». По мнению народного артиста РФ, молодым актерам не стоит прикасаться к творчеству писателя, будучи «психологически неподготовленными».

Александр Михайлов
актрисы
Культура
режиссеры
российское кино
Наталия Петренко
Н. Петренко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
В Минске увидели тревожный сигнал в планах Запада на 2030 год
В Wildberries поставили точку в слухах о крупной покупке
Более 10 млн человек приняли участие в голосовании ЕР
Иран ответил на новые условия Трампа
В центре Еревана прошел многотысячный митинг оппозиционного блока «Армения»
Число пострадавших после атаки ВСУ на Геническ увеличилось
Трагедия на трассе под Пермью унесла жизни четырех человек
Ученые сообщили о прорыве в лечении рака
В Брянской области ранен сотрудник скорой помощи после атаки ВСУ
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.