В Москве выдающемуся худруку драмтеатра стало плохо перед спектаклем Mash: худруку театра «Ромэн» Сергиенко стало плохо на рабочем месте

Telegram-канал Mash сообщает, что художественному руководителю цыганского театра «Ромэн» Николаю Сергиенко резко стало плохо прямо во время нахождения на рабочем месте. По информации канала, у 77-летнего народного артиста России внезапно возникли сильные боли в области сердца.

Авторы публикации пишут, что из-за ухудшения самочувствия режиссер сам вызвал врачей, но отказался от госпитализации. Источник также сообщил, что, несмотря на рекомендации врачей, руководитель культурного учреждения категорически отказался от госпитализации в стационар.

В разговоре с представителями прессы Сергиенко заверил, что сейчас чувствует себя нормально. Источник выяснил, что сегодня вечером в театре «Ромэн» должен состояться знаменитый спектакль «Мы — цыгане», который считается визитной карточкой учреждения.

