ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 мая 2026 в 13:41

В Москве выдающемуся худруку драмтеатра стало плохо перед спектаклем

Mash: худруку театра «Ромэн» Сергиенко стало плохо на рабочем месте

Николай Сергиенко Николай Сергиенко Фото: Зыков Кирилл /Агентство «Москва»
Подписывайтесь на нас в MAX

Telegram-канал Mash сообщает, что художественному руководителю цыганского театра «Ромэн» Николаю Сергиенко резко стало плохо прямо во время нахождения на рабочем месте. По информации канала, у 77-летнего народного артиста России внезапно возникли сильные боли в области сердца.

Авторы публикации пишут, что из-за ухудшения самочувствия режиссер сам вызвал врачей, но отказался от госпитализации. Источник также сообщил, что, несмотря на рекомендации врачей, руководитель культурного учреждения категорически отказался от госпитализации в стационар.

В разговоре с представителями прессы Сергиенко заверил, что сейчас чувствует себя нормально. Источник выяснил, что сегодня вечером в театре «Ромэн» должен состояться знаменитый спектакль «Мы — цыгане», который считается визитной карточкой учреждения.

Ранее экстренная госпитализация потребовалась звезде сериала «Солдаты» Алексею Маклакову. Согласно сведениям СМИ, у актера начались сильные боли в животе, его увезли в больницу с острым панкреатитом. Канал уточнил, что после этого артиста посадили на жесткую диету.

Культура
театры
режиссеры
актеры
спектакли
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
В Минске увидели тревожный сигнал в планах Запада на 2030 год
В Wildberries поставили точку в слухах о крупной покупке
Более 10 млн человек приняли участие в голосовании ЕР
Иран ответил на новые условия Трампа
В центре Еревана прошел многотысячный митинг оппозиционного блока «Армения»
Число пострадавших после атаки ВСУ на Геническ увеличилось
Трагедия на трассе под Пермью унесла жизни четырех человек
Ученые сообщили о прорыве в лечении рака
В Брянской области ранен сотрудник скорой помощи после атаки ВСУ
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.