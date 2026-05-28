Актер Миллер оценил конфликт вокруг нового спектакля «Гамлет»

Актер Евгений Миллер признался, что не участвует в закулисных разборках, отвечая на вопрос о конфликте вокруг премьеры «Гамлета» в МХТ им. Чехова, сообщает KP.RU. Он отметил, что старается оставаться в стороне.

Мне близко высказывание народного артиста РФ Анатолия Васильева, который сказал: так часто все вокруг кричат, что делают театр «по-новому», что очень хочется, чтобы кто-то уже сделал «по-старому», — заявил Миллер.

Артист подчеркнул, что хорошо относиться к новому видению классических сюжетов. Однако, по его словам, любое художественное высказывание должно быть мотивировано.

Ранее актриса Ирина Безрукова назвала костюм из фольги артиста Юры Борисова в постановке «Гамлет» интересным решением. Она заявила, что, несмотря на критику спектакля, положительно относится к нестандартному прочтению классического произведения Уильяма Шекспира.