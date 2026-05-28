Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 мая 2026 в 14:20

В Минобороны объяснили важность контроля над Нововасилевкой

Минобороны: контроль над Нововасилевкой под Харьковом нарушает логистику ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Контроль над Нововасилевкой в Харьковской области нарушает логистику противника на этом участке фронта, сообщили в Минобороны России. В ведомстве подчеркнули, что подразделения группировки войск «Север» продолжают создавать полосу безопасности на территории Сумской и Харьковской областей, наступая на нескольких направлениях.

Установление контроля над населенным пунктом Нововасилевка Харьковской области нарушает логистику противника по доставке боеприпасов, продовольствия, а также проведения ротации на данном участке фронта, — сказано в сообщении.

До этого пресс-служба Министерства обороны РФ сообщила, что бойцы Вооруженных сил России освободили Нововасилевку в Харьковской области. Операцию по установлению контроля над населенным пунктом провели бойцы подразделений группировки войск «Север».

Ранее сообщалось, что колумбийская НКО «Голоса тех, кого нет» ведет поиск порядка 300 пропавших наемников, воевавших за ВСУ. По словам источника, латиноамериканцев заманивают в ряды украинской армии обещаниями больших заработных плат и комфортных условий, однако на деле их используют в качестве пушечного мяса. Родственники по большей части не получают компенсаций после смерти наемников.

Власть
Минобороны РФ
ВСУ
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-вокалисту «Тараканов!» грозит новый штраф
В Госдуме предупредили дачников о новой схеме мошенничества
Белоусов поручил группировке «Запад» активней применять дроны
«ВКонтакте» и «VK Видео» оказались лидерами по обсуждению популярных шоу
Высоцкий оценил идею пересмотреть возрастные ограничения для кино о войне
«Более 60 кв. км территории»: раскрыты успехи ВС РФ в Харьковской области
«Недоразумение»: в Еврокомиссии открестились от слов Каллас
Лантратова увидела чрезвычайно важный сигнал в реакции ООН на удар по ЛНР
«Идиотские заявления»: что потребовал ЕС от России по миру на Украине
Захарова предупредила НАТО об учете пролетающих дронов
Американист озвучил ключевую причину обсуждения США смены власти на Кубе
На «Уралвагонзаводе» объяснились после ареста сотрудника
Регион как преимущество: как локальные компании выигрывают у крупных сетей
Белый дом заподозрили в подготовке военного вторжения на Кубу
«Будет борьба»: чемпион мира по хоккею о решении комитета IIHF
«Буквально на костях»: Захарова назвала особенность режима Зеленского
Минцифры обсуждает третий пакет мер против мошенников
Россиян предупредили об ответственности за неправильный выброс мусора
Захарова назвала действия Японии угрозой для Дальнего Востока
Швейцария утратила статус самой дорогой страны в мире
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.