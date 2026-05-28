В Минобороны объяснили важность контроля над Нововасилевкой Минобороны: контроль над Нововасилевкой под Харьковом нарушает логистику ВСУ

Контроль над Нововасилевкой в Харьковской области нарушает логистику противника на этом участке фронта, сообщили в Минобороны России. В ведомстве подчеркнули, что подразделения группировки войск «Север» продолжают создавать полосу безопасности на территории Сумской и Харьковской областей, наступая на нескольких направлениях.

Установление контроля над населенным пунктом Нововасилевка Харьковской области нарушает логистику противника по доставке боеприпасов, продовольствия, а также проведения ротации на данном участке фронта, — сказано в сообщении.

До этого пресс-служба Министерства обороны РФ сообщила, что бойцы Вооруженных сил России освободили Нововасилевку в Харьковской области. Операцию по установлению контроля над населенным пунктом провели бойцы подразделений группировки войск «Север».

Ранее сообщалось, что колумбийская НКО «Голоса тех, кого нет» ведет поиск порядка 300 пропавших наемников, воевавших за ВСУ. По словам источника, латиноамериканцев заманивают в ряды украинской армии обещаниями больших заработных плат и комфортных условий, однако на деле их используют в качестве пушечного мяса. Родственники по большей части не получают компенсаций после смерти наемников.