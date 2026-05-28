Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 мая 2026 в 14:42

«Стратегическое поражение»: МИД России оценил действия Армении

Захарова: Россия видит парад заключенных Арменией деклараций со странами ЕС

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия видит парад заключенных Арменией деклараций со странами ЕС, которые стремятся нанести Москве «стратегическое поражение», сообщает представитель МИД России Мария Захарова. По словам дипломата, которые приводит корреспондент NEWS.ru, Москва отмечает демонстративное попустительство Еревана западной кампании по разжиганию антироссийских настроений.

Ереван <...> ведет системную работу по внедрению якобы евростандартов, подписывает различные меморандумы, некие рамочные планы с западными столицами. Но, наверное, все бы ничего, есть только важный нюанс. Эти самые западные столицы объявили России настоящую гибридную войну и публично формулируют это как нанесение нашей стране, как опять же они там придумали, стратегического поражения, — отметила она.

Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что США окажут Армении помощь в изучении недр и разработке запасов редкоземельных минералов. По его словам, редкоземельные минералы приобрели особое значение на фоне развития технологий искусственного интеллекта.

До этого глава британского военно-морского флота Гвин Дженкинс заявил, что Великобритания и девять других стран ЕС намерены создать объединенные ВМС для противодействия России. По его словам, формирование будет действовать как дополнение к Североатлантическому альянсу.

Власть
МИД России
Армения
Евросоюз
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-вокалисту «Тараканов!» грозит новый штраф
В Госдуме предупредили дачников о новой схеме мошенничества
Белоусов поручил группировке «Запад» активней применять дроны
«ВКонтакте» и «VK Видео» оказались лидерами по обсуждению популярных шоу
Высоцкий оценил идею пересмотреть возрастные ограничения для кино о войне
«Более 60 кв. км территории»: раскрыты успехи ВС РФ в Харьковской области
«Недоразумение»: в Еврокомиссии открестились от слов Каллас
Лантратова увидела чрезвычайно важный сигнал в реакции ООН на удар по ЛНР
«Идиотские заявления»: что потребовали ЕС от России по миру на Украине
Захарова предупредила НАТО об учете пролетающих дронов
Американист озвучил ключевую причину обсуждения США смены власти на Кубе
На «Уралвагонзаводе» объяснились после ареста сотрудника
Регион как преимущество: как локальные компании выигрывают у крупных сетей
Белый дом заподозрили в подготовке военного вторжения на Кубу
«Будет борьба»: чемпион мира по хоккею о решении комитета IIHF
«Буквально на костях»: Захарова назвала особенность режима Зеленского
Минцифры обсуждает третий пакет мер против мошенников
Россиян предупредили об ответственности за неправильный выброс мусора
Захарова назвала действия Японии угрозой для Дальнего Востока
Швейцария утратила статус самой дорогой страны в мире
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.