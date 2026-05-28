Россия видит парад заключенных Арменией деклараций со странами ЕС, которые стремятся нанести Москве «стратегическое поражение», сообщает представитель МИД России Мария Захарова. По словам дипломата, которые приводит корреспондент NEWS.ru, Москва отмечает демонстративное попустительство Еревана западной кампании по разжиганию антироссийских настроений.

Ереван <...> ведет системную работу по внедрению якобы евростандартов, подписывает различные меморандумы, некие рамочные планы с западными столицами. Но, наверное, все бы ничего, есть только важный нюанс. Эти самые западные столицы объявили России настоящую гибридную войну и публично формулируют это как нанесение нашей стране, как опять же они там придумали, стратегического поражения, — отметила она.

Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что США окажут Армении помощь в изучении недр и разработке запасов редкоземельных минералов. По его словам, редкоземельные минералы приобрели особое значение на фоне развития технологий искусственного интеллекта.

До этого глава британского военно-морского флота Гвин Дженкинс заявил, что Великобритания и девять других стран ЕС намерены создать объединенные ВМС для противодействия России. По его словам, формирование будет действовать как дополнение к Североатлантическому альянсу.