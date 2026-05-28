Белый дом заподозрили в подготовке военного вторжения на Кубу

Axios: администрация США готовит планы военного реагирования в отношении Кубы

Администрация Соединенных Штатов готовится к потенциальной смене власти на Кубе нынешним летом и прорабатывает на такой случай планы военного реагирования, сообщает портал Axios. Президент Дональд Трамп планирует вплотную сосредоточиться на Гаване сразу после урегулирования текущей ситуации вокруг Ирана. Белый дом намерен продолжать ужесточение экономических санкций, однако при исчерпании всех рычагов давления Вашингтон допускает использование военного варианта.

В рамках этой подготовки Южное командование Вооруженных сил США уже провело штабные учения, направленные на отработку действий на острове. Американские военные детально обсудили потенциальные кубинские беспилотники и методы оперативного реагирования на возможные массовые беспорядки. При этом источники подчеркивают, что прямое вторжение пока не планируется, а администрация США еще не определилась с кандидатами для формирования временного кубинского правительства.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Пекин окажет всестороннюю поддержку Кубе в условиях жесткой блокады со стороны Соединенных Штатов. Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья в свою очередь заверил китайского коллегу, что Гавана продолжит оказывать Пекину дипломатическое содействие.

