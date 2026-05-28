Педофил пытался украсть девочку и изнасиловать ее в квартире

В Нижегородской области арестован мужчина, который украл и попытался изнасиловать 11-летнюю девочку, передает Telegram-канал «112». Инцидент произошел 23 мая в поселке Сухобезводное.

По предварительным данным, мужчина схватил за руку незнакомую 11-летнюю девочку и попытался затащить к себе в квартиру, чтобы изнасиловать ее. Но школьница громко закричала, и на шум сбежались соседи, ее мать и старший брат. Мужчина сразу забежал домой, но ему не удалось скрыться.

Известно, что напавший на девочку психически не здоров, не работает, ранее был судим за кражу, а также умышленные уничтожение и повреждение имущества. Его арестовали на два месяца.

Ранее пресс-служба региональной прокуратуры Алтайского края сообщила, что правоохранительные органы проводят проверку по факту нападения мужчины на девочку в городе Камень-на-Оби. Основанием для проверки стало обращение очевидцев, которые сообщили, что мужчина на улице применил силу к ребенку и схватил ее за волосы. Очевидцы предположили, что он мог таким образом «защищать» свою дочь после конфликта с другой девочкой.