Налоговый консультант ответила, когда выгодно брать отпуск летом 2026 года

Налоговый консультант Яковлева: отпуск летом 2026 года выгоднее брать в июле

Летом 2026 года выгоднее всего брать отпуск в июле, рассказала «Вечерней Москве» эксперт по трудовому праву, член Палаты налоговых консультантов России Валентина Яковлева. Она отметила, что в этом месяце наибольшее количество рабочих дней.

За отпуск выплачивают средний заработок, который ниже, чем заработная плата. Чем больше в месяце рабочих дней, тем меньше сумма, которую потеряет сотрудник, когда уйдет в отпуск, — рассказала Яковлева.

Налоговый консультант подчеркнула, что брать отпуск невыгодно в месяцах с малым числом рабочих дней. По ее словам, в июле один день отпуска будет стоить дороже, чем в другие летние месяцы.

Ранее юрист Илья Русяев рассказал, что работодатель не может отказать в предоставлении отпуска в летний период родителям детей-инвалидов, несовершеннолетним сотрудникам и многодетным служащим. По его словам, льготная категория граждан вправе выбирать удобное для отдыха время.

