28 мая 2026 в 16:41

Шойгу раскрыл, когда произойдет анонсированный Россией удар по Киеву

Шойгу: анонсированный МИД РФ удар по Киеву может произойти в любой момент

Удар по Киеву, о котором ранее МИД России предупредил западных послов в украинской столице, может произойти в любой момент, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Он также обратил внимание, что массированная атака российской армии в ответ на теракт в Старобельске показала, какой силы может быть такой удар.

Поэтому, в данном случае, мы предупредили. Какой силы может быть удар — мы тоже показали. У нас для этого есть все, — подчеркнул Шойгу.

Ранее Шойгу отмеччал, что российско-американские переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине замедлились из-за отсутствия у Киева политической воли к миру. По его словам, украинская сторона постоянно стремится к эскалации конфликта.

