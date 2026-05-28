28 мая 2026 в 17:25

Историк объяснил, как уже сейчас ведется третья мировая война

Третья мировая война уже развязана Западом и ведется с помощью информационных технологий с целью контролировать мнения и действия людей, таким мнением с NEWS.ru поделился военный историк Артем Драбкин. По его словам, противостоять западному влиянию можно только созданием собственного контента и продвижением наших взглядов.

Дело в том, что новая мировая война уже развязана — пока в основном в головах. Борьба идет не столько за ресурсы, сколько за человека и его взгляды, готовность что-то делать или не делать. Человек — это новая нефть, и самая масштабная битва ведется за умы, — убежден Драбкин.

Он добавил, что в этой ситуации одна из главных задач для всех геополитических игроков — это утверждение своего видения исторических процессов. Потому что взгляды на историю формируют идентичность, отметил историк.

И я считаю, что единственный способ противостояния западным нарративам — это создание и продвижение нашего собственного контента. Притом — постоянное и непрерывное, — заключил Драбкин.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Франции и Германии стоит усвоить уроки прошлого и не связываться с Великобританией, чтобы не быть обманутыми. Он напомнил, что для Москвы участие в Антанте более века назад закончилось подлым предательством со стороны союзников и военной интервенцией на ее территорию.

