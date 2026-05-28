ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 мая 2026 в 18:15

«Надо уметь прощать»: Титов о возможном возвращении Дзюбы в «Спартак»

Титов выразил надежду, что в «Спартаке» примут правильное решение по Дзюбе

Артем Дзюба Артем Дзюба Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Егор Титов выразил надежду, что в команде примут правильное решение о возможном возвращении Артема Дзюбы. В разговоре с «Чемпионатом» он отметил, что красно-белые имеют проблемы в нападении.

У «Спартака» действительно есть проблемы в атаке. Будет ли играть Артем? Для меня очевидно, что будут искать иностранного нападающего. Примут ли болельщики? Переход из «Спартака» в «Зенит» не прощается. Мое мнение: надо уметь прощать. Все мы люди, все ошибаемся. Пусть решают тренерский штаб и спортивный директор. Надеюсь, они примут правильное решение, — сказал Титов.

37-летний Дзюба является воспитанником «Спартака» и выступал за клуб с 2006 по 2015 год, несколько раз уходя в аренды. С 2015-го по 2022-й футболист представлял «Зенит», а последней его командой был тольяттинский «Акрон».

Ранее «Спартак» одержал победу над «Краснодаром» и завоевал Кубок России в пятый раз в истории. Решающий матч состоялся на стадионе «Лужники» в Москве. Основное время матча завершилось со счетом 1:1. В серии послематчевых пенальти сильнее оказались красно-белые — 4:3. В составе проигравшей команды свои удары не реализовали Хуан Боселли и Кевин Ленини.

Футбол
Спорт
Спартак
Артем Дзюба
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван самый популярный предмет по выбору на ЕГЭ
Ведьма предсказала судьбу Зеленского, следующий шаг по Украине: что дальше
Пьяный челябинец зарезал соседа и выкинул в окно
Мужчина покончил с собой в столичном тире
В Европе оценили риск войны между Россией и НАТО
В России объяснили, что не так с сельхозпродукцией из Армении
Среди погибших во время хаджа в Саудовской Аравии оказались россияне
Обладатель Кубка СССР 1960 года Посуэло умер на 86-м году жизни
Объемы медицинской помощи по ОМС увеличили для больных сахарным диабетом
Финский политик назвал главные препятствия для мира на Украине
Синдром больного здания: как уборка в офисе влияет на KPI
США оставили письмо Зеленского о поставках ПВО без ответа
Опубликовано видео с крупным градом на Кавказе
Во Франции покончили с рабством и отрезанием ушей
В Госдуме назвали дело беременной женщины «правоприменительным зудом»
Политолог рассказал, к чему приведет миграционный кризис во Франции
Червь поселился в глазу россиянки после укуса комара
Путин заявил о формировании нового уклада промышленности
Суд арестовал пьяную пару, похитившую школьника после драки на пляже
Пятерых членов ОПГ арестовали за торговлю оружием и похищения людей
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.