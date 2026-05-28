«Надо уметь прощать»: Титов о возможном возвращении Дзюбы в «Спартак» Титов выразил надежду, что в «Спартаке» примут правильное решение по Дзюбе

Шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Егор Титов выразил надежду, что в команде примут правильное решение о возможном возвращении Артема Дзюбы. В разговоре с «Чемпионатом» он отметил, что красно-белые имеют проблемы в нападении.

У «Спартака» действительно есть проблемы в атаке. Будет ли играть Артем? Для меня очевидно, что будут искать иностранного нападающего. Примут ли болельщики? Переход из «Спартака» в «Зенит» не прощается. Мое мнение: надо уметь прощать. Все мы люди, все ошибаемся. Пусть решают тренерский штаб и спортивный директор. Надеюсь, они примут правильное решение, — сказал Титов.

37-летний Дзюба является воспитанником «Спартака» и выступал за клуб с 2006 по 2015 год, несколько раз уходя в аренды. С 2015-го по 2022-й футболист представлял «Зенит», а последней его командой был тольяттинский «Акрон».

Ранее «Спартак» одержал победу над «Краснодаром» и завоевал Кубок России в пятый раз в истории. Решающий матч состоялся на стадионе «Лужники» в Москве. Основное время матча завершилось со счетом 1:1. В серии послематчевых пенальти сильнее оказались красно-белые — 4:3. В составе проигравшей команды свои удары не реализовали Хуан Боселли и Кевин Ленини.