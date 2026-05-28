В России создали РЭБ-комплексы против украинских БПЛА «Баба-яга»

НПО «Липтех» создало стационарные комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для противодействия украинским ударным дронам Vampire, известным как «Баба-яга», сообщил представитель компании в беседе с ТАСС. По его словам, специалисты компании детально изучили сбитый украинский беспилотник.

После реверс-инжиниринга они разработали систему РЭБ, настроенную конкретно на этот тип аппаратов, сказано в материале. НПО заявляет, что данный комплекс уже показал свою работоспособность в зоне СВО.

Разработчик отметил, что четыре стационарные стойки, оснащенные направленными антеннами, могут почти полностью блокировать подход тяжелых гексакоптеров к местам дислокации российских подразделений.

Ранее директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции Евгения Яшина рассказала, что город Энергодар в Запорожской области этой ночью перенес массированную атаку со стороны ВСУ. По ее словам, под удар попали энергетические объекты и жилые дома.

До этого Федеральная служба войск национальной гвардии представила в ходе Первого международного форума по безопасности передовую систему обучения операторов дронов. Как сообщил доцент кафедры робототехники Военной академии подполковник Алексей Башинков, система состоит из четырех этапов, включая полное погружение оператора в виртуальную реальность.