ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 мая 2026 в 18:33

В России создали РЭБ-комплексы против украинских БПЛА «Баба-яга»

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

НПО «Липтех» создало стационарные комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для противодействия украинским ударным дронам Vampire, известным как «Баба-яга», сообщил представитель компании в беседе с ТАСС. По его словам, специалисты компании детально изучили сбитый украинский беспилотник.

После реверс-инжиниринга они разработали систему РЭБ, настроенную конкретно на этот тип аппаратов, сказано в материале. НПО заявляет, что данный комплекс уже показал свою работоспособность в зоне СВО.

Разработчик отметил, что четыре стационарные стойки, оснащенные направленными антеннами, могут почти полностью блокировать подход тяжелых гексакоптеров к местам дислокации российских подразделений.

Ранее директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции Евгения Яшина рассказала, что город Энергодар в Запорожской области этой ночью перенес массированную атаку со стороны ВСУ. По ее словам, под удар попали энергетические объекты и жилые дома.

До этого Федеральная служба войск национальной гвардии представила в ходе Первого международного форума по безопасности передовую систему обучения операторов дронов. Как сообщил доцент кафедры робототехники Военной академии подполковник Алексей Башинков, система состоит из четырех этапов, включая полное погружение оператора в виртуальную реальность.

Регионы
БПЛА
РЭБ
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пьяный челябинец зарезал соседа и выкинул в окно
Мужчина покончил с собой в стрелковом клубе
В Европе оценили риск войны между Россией и НАТО
В России объяснили, что не так с сельхозпродукцией из Армении
Среди погибших во время хаджа в Саудовской Аравии оказались россияне
Обладатель Кубка СССР 1960 года Посуэло умер на 86-м году жизни
Объемы медицинской помощи по ОМС увеличили для больных сахарным диабетом
Финский политик назвал главные препятствия для мира на Украине
Синдром больного здания: как уборка в офисе влияет на KPI
США оставили письмо Зеленского о поставках ПВО без ответа
Опубликовано видео с крупным градом на Кавказе
Во Франции покончили с рабством и отрезанием ушей
В Госдуме назвали дело беременной женщины «правоприменительным зудом»
Политолог рассказал, к чему приведет миграционный кризис во Франции
Червь поселился в глазу россиянки после укуса комара
Путин заявил о формировании нового уклада промышленности
Суд арестовал пьяную пару, похитившую школьника после драки на пляже
Пятерых членов ОПГ арестовали за торговлю оружием и похищения людей
Россиянам рассказали, что нельзя делать в Троицкую родительскую субботу
«Полезный и содержательный»: Путин о Евразийском экономическом форуме
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.