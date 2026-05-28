В любой момент: что сказал Шойгу об ударе по Киеву, будет ли «Орешник»?

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу рассказал, каким может быть удар по Киеву. Что именно он сказал, действительно ли прилеты могут начаться в любой момент, будет ли применяться «Орешник»?

Что сказал Шойгу об ударе по Киеву

На пресс-конференции в рамках I Международного форума по безопасности Шойгу заявил, что Россия продемонстрировала, каким может быть удар по Киеву. Он подчеркнул, что у Москвы для этого есть все средства.

«Мы предупредили, удар какой силы может быть, мы тоже показали. У нас для этого есть все. Если кто-то думает и говорит о том, что в России больше ничего не осталось, поэтому они применили такое оружие — они глубоко заблуждаются», — пояснил Шойгу.

Удар по Киеву, о котором Россия предупреждала, может быть нанесен в любой момент, подчеркнул он.

«И тогда, когда мы сочтем, что ответ должен быть той силы, о которой мы неоднократно говорили, мы ответим на тот террористический акт, который повлек жертвы наших ребят совсем еще юных и молодых», — добавил секретарь Совбеза.

Шойгу уточнил, что рекомендация России в отношении зарубежных послов покинуть Киев было сделано «совершенно серьезно и осознанно».

Глава европейской дипломатии Кая Каллас 28 мая сообщила, что американское посольство покинет украинскую столицу, но европейские диппредставительства останутся. Американская дипмиссия это опровергла.

Вид на Киев

Почему Россия может ударить по целям в Киеве

Ночью 22 мая ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске (ЛНР). В результате прилетов ударных БПЛА по образовательному учреждению погиб 21 человек, 65 получили ранения. Президент РФ Владимир Путин назвал атаку терактом и заявил, что она не была случайной. Он уточнил, что по одной и той же цели били в три волны. Путин сообщил, что приказал Минобороны предложить варианты ответа на удар.

24 мая Россия нанесла «удар возмездия» по Украине с помощью баллистических ракет «Орешник», аэробаллистических ракет «Искандер», гиперзвуковых ракет «Кинжал», крылатых ракет «Циркон» и беспилотников. По информации Минобороны РФ, целями выступили пункты управления главного командования сухопутными войсками и ГУР МО Украины в Киеве и области, а также другие пункты управления ВСУ, предприятия украинского ВПК и объекты военной инфраструктуры. По гражданским объектам удары не наносились, подчеркнули в ведомстве.

25 мая МИД России заявил, что удар по Старобельску переполнил «чашу терпения» и ВС РФ приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киеве.

В числе потенциальных целей дипведомство назвало конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению дронов. Также целями ударов станут центры принятия решений и командные пункты.

«В связи с тем, что вышеуказанные объекты рассредоточены по всему Киеву, предупреждаем иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий и представительств международных организаций, о необходимости как можно скорее покинуть город, а жителей украинской столицы — не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры», — говорится в заявлении МИД.

«Орешник»

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк 28 мая призвал расследовать удар ВСУ по колледжу в Старобельске. Он выразил глубокое сожаление по поводу гибели и ранений мирных жителей в результате теракта.

«Я призываю российские и украинские власти провести оперативные, независимые и эффективные расследования и привлечь виновных к ответственности. Они должны сделать все возможное, чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов», — сказал Тюрк.

