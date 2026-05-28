Шойгу анонсировал визит в Китай Шойгу посетит Китай для участия в консультациях по безопасности

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу подтвердил готовность отправиться в Пекин во второй половине 2026 года, передает РИА Новости. Он планирует посетить Китай для участия в консультациях по безопасности между двумя странами.

Подтверждаю готовность воспользоваться приглашением китайской стороны и посетить Пекин во второй половине текущего года для проведения очередных раундов консультаций в указанном формате, — заявил Шойгу.

Ранее в Сети появились кадры визита президента России Владимира Путина в Казахстан. У трапа самолета главу государства встретил лидер республики Касым-Жомарт Токаев. Визит Путина в Казахстан продлится с 27 по 29 мая. В рамках поездки президент России также примет участие в заседаниях Высшего евразийского экономического совета.

Также министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что состоявшиеся в Пекине официальные переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина завершились с исключительным успехом. По итогам этих переговоров стороны торжественно подписали целый пакет значимых двусторонних документов.