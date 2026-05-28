28 мая 2026 в 17:51

Шойгу анонсировал визит в Китай

Шойгу посетит Китай для участия в консультациях по безопасности

Сергей Шойгу Сергей Шойгу Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу подтвердил готовность отправиться в Пекин во второй половине 2026 года, передает РИА Новости. Он планирует посетить Китай для участия в консультациях по безопасности между двумя странами.

Подтверждаю готовность воспользоваться приглашением китайской стороны и посетить Пекин во второй половине текущего года для проведения очередных раундов консультаций в указанном формате, — заявил Шойгу.

Ранее в Сети появились кадры визита президента России Владимира Путина в Казахстан. У трапа самолета главу государства встретил лидер республики Касым-Жомарт Токаев. Визит Путина в Казахстан продлится с 27 по 29 мая. В рамках поездки президент России также примет участие в заседаниях Высшего евразийского экономического совета.

Также министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что состоявшиеся в Пекине официальные переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина завершились с исключительным успехом. По итогам этих переговоров стороны торжественно подписали целый пакет значимых двусторонних документов.

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
