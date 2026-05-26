Медовик на сковороде за 1 час: 6 коржей, крем из сметаны — и нежный тортик готов

Медовик на сковороде — проще простого: готовлю торт, а получаю шедевр — нежный, пропитанный и вкусный. Это гениально простой рецепт для тех, кто любит медовик, но не хочет возиться с духовкой. Никакой возни — просто испек коржи на сковороде, пропитал сметанным кремом и убрал в холодильник.

Получается обалденная вкуснятина: нежные медовые коржи, пропитанные сливочным кремом, которые тают во рту. Торт получается очень сочным и ароматным. Идеален к чаю, кофе или как праздничный десерт.

Для приготовления вам понадобится: 2 яйца, 100 г сахара, 2 ст. ложки меда, 50 г сливочного масла, 300 г муки, 1 ч. ложка соды; для крема: 500 г сметаны, 100 г сахарной пудры.

Яйца взбейте с сахаром, добавьте мед и масло, прогрейте на водяной бане до растворения. Добавьте соду и муку, замесите тесто. Разделите на 6–8 частей, раскатайте тонкие коржи. Обжаривайте на сухой сковороде с двух сторон до румяного цвета. Для крема взбейте сметану с сахарной пудрой. Промажьте коржи кремом, соберите торт. Уберите в холодильник на ночь.

Личный опыт:

Автор News.ru Мария Левицкая уже испекла этот медовик на сковороде. Удивило то, что коржи получились тонкими и нежными, а крем отлично пропитал их. Торт получился очень вкусным и ничуть не хуже классического. Даже без духовки он удался на славу. Кстати, вместо сметаны можно взять сливки — вкус станет нежнее. Рецепт — настоящая находка для быстрого праздничного десерта!