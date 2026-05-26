Минобороны сообщило об успехах российских войск под Сумами Минобороны: ВС России освободили Запселье и Рясное в Сумской области

Военнослужащие Вооруженных сил России освободили два населенных пункта в ходе продвижения в Сумской области, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. По данным ведомства, речь идет о Запселье и Рясном.

Подразделения группировки войск «Север» активными действиями установили контроль над населенными пунктами Запселье и Рясное Сумской области, — сказано в сообщении.

Ранее Минобороны РФ проинформировало, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 59 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Новгородской, Смоленской областей и над Крымом.

До этого источник в российских силовых структурах сообщал, что военнослужащие 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск «Восток» освободили более 400 домов в ходе боев за населенный пункт Добропасово в Днепропетровской области. Также было уничтожено более двух рот живой силы и военной техники ВСУ.

Прежде пресс-служба Минобороны сообщила, что Вооруженные силы РФ освободили Добропасово в Днепропетровской области. Операцию провели военные группировки войск «Восток».