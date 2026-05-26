Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 мая 2026 в 12:46

Минобороны сообщило об успехах российских войск под Сумами

Минобороны: ВС России освободили Запселье и Рясное в Сумской области

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Военнослужащие Вооруженных сил России освободили два населенных пункта в ходе продвижения в Сумской области, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. По данным ведомства, речь идет о Запселье и Рясном.

Подразделения группировки войск «Север» активными действиями установили контроль над населенными пунктами Запселье и Рясное Сумской области, — сказано в сообщении.

Ранее Минобороны РФ проинформировало, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 59 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Новгородской, Смоленской областей и над Крымом.

До этого источник в российских силовых структурах сообщал, что военнослужащие 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск «Восток» освободили более 400 домов в ходе боев за населенный пункт Добропасово в Днепропетровской области. Также было уничтожено более двух рот живой силы и военной техники ВСУ.

Прежде пресс-служба Минобороны сообщила, что Вооруженные силы РФ освободили Добропасово в Днепропетровской области. Операцию провели военные группировки войск «Восток».

Россия
Минобороны РФ
ВС РФ
Сумская область
спецоперация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог ответил, позволит ли Евросоюз Болгарии снять санкции с России
Госдума одобрила новую меру наказания за преступления против России
Земля оказалась под ударом с Солнца
Финэксперт дал советы, как уберечь детей от вовлечения в мошенничество
Стало известно об освобождении задержанного в Чехии митрополита Илариона
Турэксперт объяснил, почему путешествия по путевке лучше отдыха «дикарем»
Актер Калюжный рассказал о службе в армии
Песков назвал исчерпывающим заявление МИД России об ударах по Киеву
«Для убийства детей»: Маску рассказали, для чего используют его спутники
Володин дал Киеву одно пугающее обещание после атаки ВСУ на Старобельск
Юрист перечислила риски при банкротстве супруга
Православным рассказали о четырех самых сильных ежедневных молитвах
«Мы слышали»: Песков поставил точку в вопросе ударов ВС России по Киеву
«Совсем не нравится»: Песков высказался об идее «пантеона героев» Украины
Россиянам рассказали, как избежать обмана при покупке турпутевки
«Чуть ли не светились от радости»: Захарова о реакции Киева на теракт в ЛНР
Психолог объяснил, как недосып способствует набору веса
В Кремле ответили на вопрос о реакции США на предупреждение Киеву
Дом, который успокаивает: как интерьер влияет на нервную систему
«Обращение к спонсорам»: военэксперт о подготовке ВСУ обороны Одессы
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб
Общество

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.