26 мая 2026 в 13:18

Россиянам напомнили о распространенных ошибках при строительстве бани

Бизнес-эксперт Соколов предостерег от применения автопокрышек для основания бани

Лучше не использовать старые автомобильные покрышки для фундамента бани — в противном случае это грозит перекосом стен и постепенным разрушением постройки, предупредил в беседе с «Газетой.Ru» бизнес-эксперт Максим Соколов. Аналогично и с бетонными блоками без гидроизоляции.

Не менее опасна попытка снизить расходы на пароизоляции: дешевая пленка быстро рвется, утеплитель сыреет, а дерево начинает гнить. Еще одна ошибка — ставить бывшую в употреблении металлическую печь без теплоизоляции стен. Такое решение повышает пожарные риски. Также нередко экономят на дымоходе и собирают его из тонкостенных труб, которые могут прогореть за один сезон, — отметил Соколов.

Он призвал не покупать дешевые неоригинальные товары, в том числе электрокаменки без терморегулятора. Такие вещи могут привести к ожогам или повреждению электропроводки. Эксперт добавил, что китайские светильники без сертификата, в свою очередь, могут повлечь за собой короткое замыкание.

Ранее эксперт по внутренней отделке помещений Алексей Орехов заявил, что морской контейнер не подходит для постоянного проживания с семьей. Так он прокомментировал сообщение, что россияне скупают морские контейнеры из-за высоких цен на дачные дома и стройматериалы.

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб

