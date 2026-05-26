Россиянам напомнили о распространенных ошибках при строительстве бани

Лучше не использовать старые автомобильные покрышки для фундамента бани — в противном случае это грозит перекосом стен и постепенным разрушением постройки, предупредил в беседе с «Газетой.Ru» бизнес-эксперт Максим Соколов. Аналогично и с бетонными блоками без гидроизоляции.

Не менее опасна попытка снизить расходы на пароизоляции: дешевая пленка быстро рвется, утеплитель сыреет, а дерево начинает гнить. Еще одна ошибка — ставить бывшую в употреблении металлическую печь без теплоизоляции стен. Такое решение повышает пожарные риски. Также нередко экономят на дымоходе и собирают его из тонкостенных труб, которые могут прогореть за один сезон, — отметил Соколов.

Он призвал не покупать дешевые неоригинальные товары, в том числе электрокаменки без терморегулятора. Такие вещи могут привести к ожогам или повреждению электропроводки. Эксперт добавил, что китайские светильники без сертификата, в свою очередь, могут повлечь за собой короткое замыкание.

Ранее эксперт по внутренней отделке помещений Алексей Орехов заявил, что морской контейнер не подходит для постоянного проживания с семьей. Так он прокомментировал сообщение, что россияне скупают морские контейнеры из-за высоких цен на дачные дома и стройматериалы.