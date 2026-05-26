Попытки европейских стран, особенно прибалтийских, скрыть, что они предоставляют Украине воздушное пространство для ударов по России, выглядят нелепо, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. Он отметил, что так же выглядят и попытки обвинить Москву в возникновении над их территориями украинских ударных дронов, передает ТАСС.
Публичные попытки европейских политиков, особенно, прибалтийских, скрыть очевидные факты выглядят нелепо. Чего стоит обвинение России в появлении в небе над их странами украинских ударных дронов. А Белоруссии — в намеренном направлении воздушных шаров с контрабандой, — указал Шойгу.
Секретарь Совбеза РФ отметил, что, несмотря на лицемерность подобных заявлений, опасность дальнейших шагов Украины и ее западных спонсоров остается высокой. Он добавил, что Россия понимает цель действий европейских соседей и реагирует соответственно.
Ранее СВР РФ сообщила, что командование ВСУ готовит серию террористических атак на тыловые регионы РФ с использованием территории Прибалтики для сокращения времени подлета дронов. Там добавили, что координаты центров принятия решений на территории Латвии хорошо известны.