Шойгу указал на ответственность Европы за атаки Украины на Россию

26 мая 2026 в 14:10

Шойгу: попытки Европы скрыть причастность к атакам Украины на Россию нелепы

Сергей Шойгу Сергей Шойгу Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Попытки европейских стран, особенно прибалтийских, скрыть, что они предоставляют Украине воздушное пространство для ударов по России, выглядят нелепо, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. Он отметил, что так же выглядят и попытки обвинить Москву в возникновении над их территориями украинских ударных дронов, передает ТАСС.

Публичные попытки европейских политиков, особенно, прибалтийских, скрыть очевидные факты выглядят нелепо. Чего стоит обвинение России в появлении в небе над их странами украинских ударных дронов. А Белоруссии — в намеренном направлении воздушных шаров с контрабандой, — указал Шойгу.

Секретарь Совбеза РФ отметил, что, несмотря на лицемерность подобных заявлений, опасность дальнейших шагов Украины и ее западных спонсоров остается высокой. Он добавил, что Россия понимает цель действий европейских соседей и реагирует соответственно.

Ранее СВР РФ сообщила, что командование ВСУ готовит серию террористических атак на тыловые регионы РФ с использованием территории Прибалтики для сокращения времени подлета дронов. Там добавили, что координаты центров принятия решений на территории Латвии хорошо известны.

