Нелегальный склад у авторынка полыхает в российском регионе В Иркутске загорелся огромный незаконный склад у авторынка

Покрышки загорелись недалеко от авторынка в Иркутске на улице Баррикад, следует из сообщения ГУ МЧС России по региону в МАКСе. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. На место ЧП направили 16 сотрудников спасательных служб и четыре единицы техники.

Ранее пожар произошел в московском хостеле хостеле на Монтажной улице. Оттуда эвакуировали 600 человек. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Для тушения привлекли вертолет. Также спасатели запрашивали дополнительные силы, включая кареты скорой помощи и экипажи ГИБДД для регулировки движения транспорта. Пострадал один человек.

До этого в Новой Москве произошел крупный пожар на рынке «Тополек». Площадь возгорания составила около 1,5 тыс. кв. метров, после чего огонь был полностью потушен. По данным экстренных служб, пострадавших нет.