В Евросоюзе отказались эвакуировать дипломатов из Киева

Евросоюз не планирует эвакуировать своих дипломатов из Киева, заявила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер на брифинге в Брюсселе, комментируя предупреждение МИД РФ. Она подчеркнула, что вместо этого ЕС усилит военную помощь Украине, передает ТАСС.
ЕС сохранит неизменным свое дипломатическое присутствие в Киеве. Напротив, ЕС нарастит военную поддержку Украины, — отметила Хиппер.
Ранее постпред РФ при организации Дмитрий Полянский заявил, что швейцарское председательство в ОБСЕ отказалось осуждать удар Вооруженных сил Украины по Старобельску, сославшись на отсутствие проверенных данных. По его словам, отсутствие осуждения объясняется тем, что у организации якобы нет точной информации о произошедшем.
Также представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что попытки западных стран опровергнуть данные об ударе Вооруженных сил Украины по колледжу в Луганской Народной Республике вызвали гнев не только в России. По ее словам, этим был разгневан весь мир.