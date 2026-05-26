26 мая 2026 в 15:02

В Евросоюзе отказались эвакуировать дипломатов из Киева

ЕС не будет эвакуировать дипломатов из Киева вопреки предупреждению МИД РФ

Евросоюз не планирует эвакуировать своих дипломатов из Киева, заявила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер на брифинге в Брюсселе, комментируя предупреждение МИД РФ. Она подчеркнула, что вместо этого ЕС усилит военную помощь Украине, передает ТАСС.

ЕС сохранит неизменным свое дипломатическое присутствие в Киеве. Напротив, ЕС нарастит военную поддержку Украины, — отметила Хиппер.

Ранее постпред РФ при организации Дмитрий Полянский заявил, что швейцарское председательство в ОБСЕ отказалось осуждать удар Вооруженных сил Украины по Старобельску, сославшись на отсутствие проверенных данных. По его словам, отсутствие осуждения объясняется тем, что у организации якобы нет точной информации о произошедшем.

Также представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что попытки западных стран опровергнуть данные об ударе Вооруженных сил Украины по колледжу в Луганской Народной Республике вызвали гнев не только в России. По ее словам, этим был разгневан весь мир.

