Ирина Безрукова объяснила, почему отказалась от работы моделью во Франции

Актриса Ирина Безрукова рассказала NEWS.ru, что в 1990-е годы могла построить модельную карьеру в Париже, однако для этого ей пришлось бы оставить в России сына, которому тогда было всего два года. Такой выбор артистка посчитала неприемлемым.

Я сразу спросила [агентов], смогу ли забрать с собой двухлетнего сына и нанять няню. Мне ответили, что это исключено: не будет хватать времени на ребенка из-за плотного графика. Я уточнила, смогу ли брать его с собой туда, где буду работать. Но снова услышала отказ. Тогда я сказала, что не поеду, — отметила собеседница.

Безрукова назвала приглашение во Францию хорошим шансом реализоваться в модельной индустрии. Вместе с тем, по ее словам, она никогда не жалела о решении остаться в России.

В 2015 году сын Ирины Андрей Ливанов скончался после несчастного случая. Ему было 25 лет. Актриса тяжело перенесла гибель своего единственного ребенка. По ее словам, Андрей был очень мудрым человеком.

