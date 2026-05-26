Ирина Безрукова объяснила, почему отказалась от работы моделью во Франции

Ирина Безрукова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Ирина Безрукова рассказала NEWS.ru, что в 1990-е годы могла построить модельную карьеру в Париже, однако для этого ей пришлось бы оставить в России сына, которому тогда было всего два года. Такой выбор артистка посчитала неприемлемым.

Я сразу спросила [агентов], смогу ли забрать с собой двухлетнего сына и нанять няню. Мне ответили, что это исключено: не будет хватать времени на ребенка из-за плотного графика. Я уточнила, смогу ли брать его с собой туда, где буду работать. Но снова услышала отказ. Тогда я сказала, что не поеду, — отметила собеседница.

Безрукова назвала приглашение во Францию хорошим шансом реализоваться в модельной индустрии. Вместе с тем, по ее словам, она никогда не жалела о решении остаться в России.

В 2015 году сын Ирины Андрей Ливанов скончался после несчастного случая. Ему было 25 лет. Актриса тяжело перенесла гибель своего единственного ребенка. По ее словам, Андрей был очень мудрым человеком.

Ранее Ирина Безрукова объяснила популярность Анны Пересильд ее талантом. По мнению актрисы, юная коллега успешно справляется с главными ролями и является кумиром для молодежи.

