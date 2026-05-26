26 мая 2026 в 15:57

Полковник назвал ключевую особенность удара России по ВПК Украины

Полковник Матвийчук: удар России по ВПК Украины ускорит завершение СВО

Фото: Никита Новак/NEWS.ru
Массированные удары России по украинскому военно-промышленному комплексу приблизят завершение специальной военной операции, заявил NEWS.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его мнению, под атакой Вооруженных сил РФ могут оказаться как военные заводы Украины, так и энергетическая система.

Я полагаю, что ВС РФ нанесут удары по всем инфраструктурным промышленным объектам, так или иначе связанным с военно-промышленным комплексом Украины. Это завод «Арсенал», «Артем», «Кристалл». Есть там такие научно-исследовательские институты, которые связаны с разработкой ядерного оружия. Все это будет уничтожено. Думаю, это должно отрезвить, найти силы на Украине, которые скажут, что хватит подчиняться нелегитимному режиму. Они потребуют смены правительства и, возможно, станут теми элитами, с которыми мы будем вести переговоры и скорее завершим конфликт, — сказал Матвийчук.

Он предположил, что российская армия также разрушит систему государственного управления и военного командования на территории Украины. Кроме того, по мнению военного эксперта, будет причинен максимальный урон по той части военно-промышленного комплекса, которая финансируется западными странами.

Также, вероятно, будут удары по энергетической системе [Украины]: теплоэлектростанции и подстанции, передающие какие-то звенья. Будут уничтожены железнодорожные и транспортные пути. Конечно же, и железнодорожный вокзал Киева. Будет вывод из строя военных аэродромов Васильков и Белая Церковь, Бровары, Жуляны и Борисполь. И я еще думаю, что вся военная инфраструктура, которая была в период Советского Союза, это командные пункты Киевского, Прикарпатского и Одесского военных округов, тоже будет разрушена, — заключил Матвийчук.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что комментарий Министерства иностранных дел РФ о возможных ударах по военным объектам в Киеве уже содержит всю необходимую информацию. Так он ответил на вопрос о характере этих ударов.

Максим Кирсанов
Александрина Гуловская
