Садовод рассказала, какие цветы лучше высаживать в июне

В июне рекомендуется высаживать цветы, которые будут радовать до осени и не потребуют сложного ухода, сказала в беседе с NEWS.ru член Союза садоводов России, телеведущая Ольга Воронова. Среди таких растений — виолы, петунии, сортовая календула, турецкая гвоздика, сальвия, хосты, клематисы, рудбекия и флоксы. При этом, по словам эксперта, даже таким цветам нужны полив и рыхление почвы.

Их нужно поливать и рыхлить. Достаточно два раза в год подкормить их специальным удобрением для цветов, но у меня бывало, что я не удобряла: они все равно росли, — объяснила Воронова.

Ранее председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов заявил, что в мае дачные дела стоит начать с рыхления почвы. Специалист обратил внимание, что это поможет уничтожить сорняки, насытит почву кислородом и не даст испариться влаге. Он посоветовал ограничиться поверхностным рыхлением тяпкой или граблями.

Эксперт уточнил, что при этом белить деревья в конце весны не надо. По словам садовода, данный процесс производится либо в начале марта, либо еще осенью.