26 мая 2026 в 16:51

Шойгу назвал сумму, потраченную Западом на поддержку Украины с 2022 года

Объем западной помощи Украине на вооруженное противостояние с Россией с 2022 года превысил $325 млрд (23,1 трлн рублей), заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на встрече с белорусским коллегой Александром Вольфовичем. Запад рассчитывал на запугивание европейского обывателя для оправдания новых расходов на поддержку киевского режима, передает его слова ТАСС.

Они (западные страны — NEWS.ru) рассчитывали на запугивание европейского обывателя <...> для обоснования дальнейшего роста расходов на поддержку режима [президента Украины Владимира] Зеленского, которому с 2022 года Запад выделил уже более $325 млрд для войны с нами, — высказался Шойгу.

Ранее он назвал нелепыми попытки европейцев, особенно прибалтов, скрыть тот факт, что они дают Украине свое небо для атак на Россию. Так же смехотворны, по его словам, и попытки обвинить Москву в том, что на их территории появляются украинские дроны.

Кроме того, секретарь Совбеза РФ заявил, что атака ВСУ на колледж в ЛНР не была случайной. По его словам, это была заранее спланированная террористическая акция с точным наведением.

Также Шойгу отметил, что успешные пуски «Сармата» и ядерные учения заставят западных политиков трезво оценить последствия собственных решений. Эти события, по его мнению, остудят пыл западных сил в отношении России.

