Стало известно, насколько выросла стоимость жилья в Подмосковье

Стоимость квадратного метра недвижимости в Подмосковье увеличилась на 12% по сравнению с прошлым годом, заявила NEWS.ru директор по стратегическому маркетингу и продукту Level Group Александра Мамохина. По ее словам, на сегодняшний день один «квадрат» в среднем обходится в 220 тыс. рублей.

На рынке новостроек Московской области зафиксировано снижение спроса. За год, с апреля 2025-го, объем договоров долевого участия в регионе сократился с 3,7 до 2,7 тыс. сделок, что показывает спад на 27%. С января по март было реализовано 442 тыс. квадратных метров жилья — это на 15% меньше, чем годом ранее, и почти вдвое ниже показателя четвертого квартала 2025 года. Несмотря на снижение объема продаж, первичное жилье продолжает дорожать. По итогам апреля средняя цена сделки в Подмосковье достигла 220 тыс. рублей за квадратный метр против 197 тыс. рублей годом ранее. Таким образом, годовой рост составил 12%, — поделилась Мамохина.

Она подчеркнула, что Красногорск, Ленинский и Мытищи продолжают лидировать по числу сделок с недвижимостью в Подмосковье, занимая более 40% рынка. Однако, по словам эксперта, по сравнению с прошлым годом их доля уменьшилась и это свидетельствует о постепенном изменении предпочтений покупателей в пользу других регионов.

На фоне повышения стоимости жилья меняется поведение покупателей. Средняя площадь приобретаемых квартир сокращается во всех сегментах: в бизнес-классе — до 57,5 квадратного метра, в комфорт-сегменте — до 41,8, а в стандарте — до 45,2. Очевидно, что покупатели стараются удержать бюджет сделки за счет уменьшения метража. Структура спроса при этом остается стабильной: около 65% сделок приходится на комфорт, доля бизнес-класса не превышает 4%, остальной объем — это стандарт. Рынок Подмосковья по-прежнему ориентирован на массового покупателя, — заключила Мамохина.

Ранее эксперт по недвижимости Наталья Перескокова заявила, что с 1 июля россияне смогут покупать квартиры с помощью биометрии. По ее словам, новый формат сделает сделки более удобными и безопасными.