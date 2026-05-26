Обращение к Зеленскому, слухи о романе с Пугачевой: как живет Розенбаум

Обращение к Зеленскому, слухи о романе с Пугачевой: как живет Розенбаум

Народный артист России Александр Розенбаум в 74 года продолжает творческую деятельность. Что известно о его личной жизни, отношении к Украине и состоянии здоровья?

Чем известен Розенбаум

Александр Розенбаум родился 13 сентября 1951 года в Санкт-Петербурге, окончил Первый медицинский институт, работал в бригаде скорой помощи. В 1980 году он оставил медицину и начал заниматься музыкой.

Первая известность пришла к артисту с «одесским циклом» песен. Широкую популярность ему принесла поездка в Афганистан, где он выступал с концертами для солдат. За годы карьеры Розенбаум записал десятки композиций, наиболее известные из которых «Есаул молоденький», «Ау», «Гоп-стоп», «Глухари», «Казачья», «Налетела грусть», «Мы живы» и другие.

Что известно о личной жизни Розенбаума, был ли роман с Пугачевой

Первый раз Александр Розенбаум женился на однокурснице из медицинского института по имени Татьяна, но через пять месяцев брака они развелись.

С 1975 года певец женат на враче-рентгенологе Елене Савшинской. У супругов есть дочь Анна.

По словам журналиста Дениса Сорокина, у Розенбаума в конце 80-х годов якобы был роман с народной артисткой СССР Аллой Пугачевой. Он отметил, что Примадонна специально ездила к нему на свидания в Ленинград, хотя официально была замужем.

«Говорят, что с Аллой Борисовной у них был страстный роман. Я, например, в это верю, потому что Алла Борисовна всегда любила мужчин, любила мужчин красивых, любила мужчин статных. Ставший очень популярным в те годы Александр Розенбаум был еще и настоящим красавцем», — сказал Сорокин.

Александр Розенбаум Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

Что Розенбаум говорил о Пугачевой

После отъезда Аллы Пугачевой из России Александр Розенбаум продолжил поддерживать общение с ней.

«С Аллой не прощался и прощаться не собираюсь. Недавно с ней разговаривал... С какого перепугу я не должен с ней общаться?! Я не буду ее осуждать, обсуждать. Называть ее предательницей? Да никогда! Она мой любимый человек», — заявил он в интервью журналисту Ксении Собчак.

Как Розенбаум относится к СВО и Зеленскому

Александр Розенбаум поддерживает проведение спецоперации. Артист отмечал, что понимает причины СВО. При этом он не скрывает, что воспринимает происходящее как «колоссальную человеческую трагедию».

«Все свое детство и половину подросткового возраста я провел на Украине, в Винницкой области. Для меня Украина — не иностранное государство, а часть родины. И Россия — мой дом. Поэтому то, что происходит сегодня, — это колоссальная человеческая трагедия. Я понимаю причины. Я все наблюдаю с Беловежской пущи. Не маленький мальчик. И все вижу», — сказал он в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

По словам певца, украинские политики и Владимир Зеленский в частности «‎предали его лично как еврея», поскольку сделали все для того, чтобы свастика «была там, где ей не надо быть».

«Ты, братан, совсем что-то попутал рамсы уже!» — сказал артист в интервью Ксении Собчак.

Розенбаум уверен, что в будущем Россия и Украина смогут жить дружно, но для этого, по его словам, «должно пройти много лет».

Что известно о состоянии здоровья Розенбаума

По данным Telegram-канала Mash, в августе прошлого года Александр Розенбаум был госпитализирован с жалобами на кашель и температуру. После обследования, как пишет источник, врачи попросили артиста бросить курить из-за риска лишиться голоса.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Врачи диагностировали у него двухстороннюю бронхопневмонию. Штука очень неприятная и может затрагивать сразу несколько легочных долей. Также у него развилась эмфизема легких после многих лет курения. И имеется угроза потерять голос из-за сопутствующих рисков перенесенной пневмонии», — сообщили авторы канала.

В марте 2023 года Розенбаум перенес операцию во время большого концертного тура по городам России. Ему стало плохо в Красноярске, он был госпитализирован. Медики обнаружили у музыканта тромб в ноге и приняли решение немедленно его удалить.

Чем сейчас занимается Розенбаум

Александр Розенбаум продолжает творческую деятельность: гастролирует с концертами, снимается в ТВ-программах. Также в Театре эстрады проходит показ мюзикла «Вальс-бостон», созданного по мотивам песен артиста.

Музыкант отмечал, что планирует работать «до гробовой доски», пока его творчество интересно поклонникам.

Музыкальную карьеру Розенбаум совмещает с личным бизнесом — сетью пивных в Санкт-Петербурге «Толстый фраер». По данным Telegram-канала SHOT, за 2025 год бизнес артиста принес выручку почти 40 млн рублей.

Читайте также:

Возвращение из армии, слова о возлюбленной, съемки: как живет Глеб Калюжный

Апрельский холод, дожди и высокая влажность: погода в Москве в конце недели

Роль Ельцина, молодая жена, усталость от Москвы: как живет Анатолий Котенев