Роль Ельцина, молодая жена, усталость от Москвы: как живет Анатолий Котенев

Актер Анатолий Котенев активно снимается в кино и играет в театре. В каких проектах он задействован сейчас, что говорил об Украине?

Чем известен Котенев

Анатолий Котенев родился 25 сентября 1958 года в Сухуми Абхазской АССР.

После окончания школы он поступил в Свердловское театральное училище, но спустя год был призван в армию. Демобилизовавшись, Котенев поехал в Москву и стал студентом Школы-студии МХАТ.

Актер снимался в картинах «Неизвестный солдат», «Секретный фарватер», «Ундина», «Жажда экстрима», «Катино счастье», «Время первых», «Счастье из осколков», «ВСЛУХ!», «Командир», «Молодежка. Новая смена» и других.

Всего в его фильмографии на данный момент 160 работ.

Что известно о личной жизни Котенева

Первой супругой Анатолия Котенева была телеведущая Светлана Боровская. В браке родилось двое сыновей — Владимир и Клим.

В 2014 году пара рассталась. Выяснилось, что артист около 20 лет жил на две семьи. Боровская об этом узнала почти сразу, но долго терпела.

«Порой я просто прятал от жены глаза. Когда жена меня видела, мне кажется, она все понимала, потому что у меня уже были отношения с другой женщиной. Я стал приезжать домой как нашкодивший кот, как говорится, как побитая собака: прятал глаза — боялся Свете в глаза смотреть. Света поставила точку в наших отношениях», — признавался Котенев.

Анатолий Котенев

Его второй женой стала актриса Елена Карпович, которая младше его на 17 лет. Они познакомились на съемках ленты «Ундина», воспитывают дочку Софию.

Когда и почему Котенев уезжал из России

В 2022 году Анатолий Котенев получил предложение сыграть в британском сериале от Netflix «Корона». В пятом сезоне проекта он исполнил роль первого президента России Бориса Ельцина.

Котенев признавался, что его работа в сериале могла не состояться из-за проблем с документами: перед отъездом он постирал их вместе с вещами после рыбалки. Однако, несмотря на испорченный паспорт и вид на жительство, артист поехал в посольство Британии, где ему оформили необходимые документы.

Он также рассказывал, что получил большой гонорар за съемки в «Короне», благодаря которому смог погасить ипотеку.

Что Котенев говорил об Украине

Анатолий Котенев снимался в украинской драме «Жажда экстрима» в 2007 году. Тогда в интервью украинским СМИ он говорил, что устает от Москвы, поскольку «там какая-та обреченность в людях».

«От Москвы устаешь очень сильно. Там какая-то обреченность в людях. Они зарабатывают деньги и не поднимают головы, не видят деревьев, я не знаю, когда они в последний раз смотрели на звезды. Машины у меня там нет — на съемки возят, а по личным делам я езжу на метро, пользуюсь маршрутками. Целую неделю москвичи захлопотаны, в пятницу узнаваемость резко повышается, в воскресенье — граничит с мордобоем: начинают пальцем в глаз тыкать. Не каждый реагирует ординарно», — комментировал актер.

Также Котенев отмечал, что в Киеве «все любят общаться».

«Меня на время съемок поселили в частной квартире — так много народу, такая жажда жизни. Киев — полнокровный, все любят общаться, южане такие», — считает он.

Чем сейчас занимается Котенев

Анатолий Котенев

Анатолий Котенев продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектакле «Прелесть, что за дурочка!».

В 2025 году он снялся в картинах «Золотой дубль» и «Северный полюс». В скором времени также можно будет увидеть ленту «Романовы: Преданность и предательство» с его участием.

