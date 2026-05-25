Специалиста-атомщика осудили за взятку Бывшего замдиректора АО «Атомэнергоремонт» осудили на шесть лет за взятку

Симоновский районный суд Москвы вынес приговор за взятку бывшему первому заместителю директора и главному инженеру АО «Атомэнергоремонт» Алексею Черникову, сообщает «Коммерсант». Его приговорили к шести годам лишения свободы и штрафу в размере 29 млн рублей.

Кроме того, ему запретили занимать должности, связанные с атомной энергетикой. По обвинению Черникову вменяли получение особо крупной взятки и злоупотребление служебными полномочиями.

Расследование уголовного дела вело ГСУ Следственного комитета Российской Федерации. В ноябре 2024 года фигурант был арестован по решению Чертановского районного суда Москвы. Согласно имеющейся информации, Алексей Черников получил взятку на сумму около 5,5 млн рублей в виде автомобиля представительского класса Genesis GV80.

Ранее Савеловский районный суд Москвы приговорил бывшего первого замглавы столичного метро Дмитрия Дощатова к 10 годам колонии по делу о получении крупной и особо крупной взяток. Суд также оставил в силе ранее наложенный арест на имущество Дощатова.